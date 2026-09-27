有片｜中秋紅磡海濱玩陀螺　保安大叔指嘈吵報警　網民看情侶攬錫

中秋節不少市民都會外出賞月聚會，盡興一番，但深夜時分記緊要留意聲量，以免影響他人。有港男於網上發文發片表示，中秋節在紅磡海濱玩陀螺，結果被1名大叔指責嘈吵兼報警。影片見到，被指是場地保安員、身穿白裇衫的大叔要求收起陀螺盤，帶着小孩賞月的一眾家長不滿，當場與大叔爭論。



有網民批評白衣大叔掃興，「中秋就算啦，又唔係日日係咁」、「好心大時大節唔好出嚟掃興，又唔係開擴音器」，另有人則就認為大叔只是執行職務，「應該都係收到居民投訴先出嚟做嘢啫，好地地唔通搵嘢嚟忙咩，佢喺裏面正常又唔會嘈到佢，最多係嘈到樓上住客」。有現場目擊者留言指出，該群人凌晨12時半還在玩陀螺，「周圍人唔多所以其實真係好嘈」。



不少網民則「錯重點」，留意到影片後方1對情侶，「焦點去咗後面對男女，你有你爭論，佢有佢繼續攬攬錫錫」、「後面對情侶準備緊中秋最精彩嘅節目」、「後面對情侶有如無人之境，佢哋都唔覺得嘈吵！」。



有港男生於網上發文發片表示，中秋節在紅磡海濱玩陀螺，結果被1名相信是保安員的大叔（穿白色裇衫者）指責嘈吵兼報警。（Threads@_lws8.2.7_）

該名港男9月26日（中秋節翌日）凌晨1時許於Threads發文發片表示，「中秋節公園玩陀螺俾阿叔話嘈報埋警，超越99.9%香港人」。

中秋節紅磡海濱玩陀螺 被大叔斥嘈吵兼報警

影片見到，紅磡海濱有不少人聚集賞月慶祝中秋節，有一家大小設置帳篷坐下，其間1名穿白色裇衫，頸上疑掛着證件繩的大叔走近，有指他是場地保安員，當時與家長們對罵，穿灰黑色上衣男子向白衣大叔說，「你睇下人哋小姐都鬧你啦，我又鬧你，人哋鬧你，嗰個又鬧你」。

穿灰黑色上衣男子向大叔說，「你睇下人哋小姐都鬧你啦，我又鬧你，人哋鬧你，嗰個又鬧你」。（Threads@_lws8.2.7_）

大叔要求收起陀螺盤

其後穿黑白間條上衣男子一直與白衣大叔爭論，但大叔斥：「即係點呀？即係肯定唔合作啦？」間條上衣男反問：「點樣唔合作呀？大佬，我又冇玩（陀螺）。」

大叔走近正在玩陀螺的一群人，詢問：「可唔可以合作啲，收咗呢個（陀螺盤）」間條上衣男向玩陀螺的年輕人說「你咪停一停唔好玩囉」，隨後有女子走近要求大叔出示職員證件，影片就此完結。

白色大叔與家長們對罵。（Threads@_lws8.2.7_）

白色大叔與家長們對罵。（Threads@_lws8.2.7_）

網民：中秋節都要搞到人哋掃興

「人哋中秋節梗係咁玩㗎，都要搞到人哋掃興」



「大時大節就唔好咁老土啦」



「又唔係煲蠟，又唔係播啲勁嘈嘅歌」



「陀螺的聲音有多大聲，有些人說話的聲量還大聲又唔見出聲」



「屋企玩又驚嘈到樓上樓下，香港島好多深夜陀螺戰士，已經要去到海邊玩！」



「噚日我喺啟德玩陀螺，都有個阿叔話我嘈，兜嘢踩落我個盤度爛咗，佢話因為嘈住佢，嗰陣時6點幾晏晝」



白色大叔頸上疑掛着證件，與家長們對罵。（Threads@_lws8.2.7_）

大叔斥：「即係點呀？即係肯定唔合作啦？」間條上衣男反問：「點樣唔合作呀？大佬，我又冇玩（陀螺）」。（Threads@_lws8.2.7_）

陀螺玩家：有啲人對戰過程會大聲叫囂

陀螺玩家對事件有不同意見：「其實個場地無標明限制唔畀玩陀螺，佢就無得唔畀人玩。而嘈呢方面，過咗夜晚10點，啲人仲係大聲講嘢叫囂嘅，真係會嘈到住附近嘅人。其實好多人話玩陀螺唔係好嘈，但佢哋忽略咗陀螺碰撞本身真係唔嘈，但係佢哋因為個對戰過程好興奮有趣而大聲叫囂就係好X嘈嘅事。我自己都有玩陀螺，但見好多人一玩就大癲大叫咁，佢哋都唔會知自己好嘈同騷擾到其他人」



有人則認為深夜玩陀螺亦應有節制：「保安係打工，就算佢想隻眼開隻眼閉都冇辦法㗎，有住客投訴佢就係要處理，我覺得夜晚例如打麻雀之類最嘈唔係麻雀佢本身，而係你玩玩下會興奮大叫」。

不少網民錯重點留意到影片後方一對情侶，「焦點去咗後面對男女，你有你爭論，佢有佢繼續攬攬錫錫」。（Threads@_lws8.2.7_）

網民錯重點：後面情侶情緒好高漲

雖然影片是想拍攝白衣大叔制止現場人士玩陀螺的情況，但後方卻有一對情侶入鏡，見到2人眼中只有對方，無視爭執坐在石壆上攬錫，十分甜蜜，畫面令不少網民「錯重點」地注視着：「隔住個mon都覺得後面情侶情緒好高漲」、「奔緊月啊，唔好阻住人啦」、「佢哋點忍住唔食花生」。

大叔走近正在玩陀螺的一群人，詢問：「可唔可以合作啲，收咗呢個（陀螺盤）。」（Threads@_lws8.2.7_）

隨後有女子走近要求大叔出示職員證件，影片就此完結。（Threads@_lws8.2.7_）

目擊者：12點半仲玩緊，太嘈頂唔順走咗

有現場目擊者指出，「噚日喺現場，想講其實已經凌晨，周圍人唔多所以其實真係好嘈（主要係會成日突然一下好刺耳咁），起碼12點半仲玩緊，之後唔知，太嘈頂唔順走咗」。有網民回應說，「凌晨又真係唔係幾好，班大人帶住細路都咁樣」、「地方空曠真係好應聲，屋企對住個公園，知道咩情況」。

樓主回覆網民留言時講述事件後續，「最尾差佬嚟咗查個看更身份證，之後陀螺盤主人都要返歸就散咗水，阿叔就搵下家叫唔好嘈」。

樓主講述事件後續，「最尾差佬嚟咗查個看更身份證，之後陀螺盤主人都要返歸就散咗水，阿叔就搵下家叫唔好嘈」。（Threads@_lws8.2.7_）

香港法例下，發出擾民噪音有什麼罰則？

不少市民誤以為在海濱長廊等戶外開闊空間通宵玩樂亦「無人管」，但根據香港法例第400章《噪音管制條例》第4（1）條「夜間或公眾假日的噪音」，任何人於下午11時至翌日上午7時，或於公眾假日的任何時間，在住用處所或公眾地方發出或促使發出噪音，而該噪音對任何人而言是其煩擾的根源，即屬犯罪，可處第3級罰款（1萬港元）。

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