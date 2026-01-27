中港牌私家車違泊屯公巴士站　5人落車拎行李　目擊者：狂呠唔理

既危險又自私！近日網上流傳影片，有中港牌私家車涉違規停泊在屯門公路1個巴士站，5名大叔大媽下車打開車尾箱取行李。目擊者發文公審，指出私家車導致巴士「唔夠位抽頭走」，即使車長「狂呠都唔理」。



網民批評，「收掣不及整個追尾就一鑊熟」、「完全無晒交通規矩，亂咁來！」、「其實前多少少有個空間可以偷雞，咁樣都唔行多步，抵俾人篤」。



近日網上流傳影片，有中港牌私家車涉違規停泊在屯門公路1個巴士站，5名大叔大媽下車打開車尾箱取行李。（Threads@casual.cloudy）

該目擊者於Threads發文發片，指出影片中的中港牌私家車停泊在屯門公路巴士站「頂住站頭」，車上5人「慢慢落（車），慢慢執行李」、「擾擾攘攘咗起碼2分鐘」。

中港牌私家車違泊屯門公路巴士站

樓主說，「巴士唔夠位抽頭走，狂呠都唔理，淨係睇相都知隔籬啲車車速有幾快」、「其實佢唔係咁樣放路中間，前少少、埋少少、快手少少，真係冇人得閒理佢」，樓主亦透露已於網上向警方報案。

樓主透露已於網上向警方報案。（Threads@casual.cloudy）

5名大叔大媽站車尾位置執拾行李

影片見到，私家車車尾箱打開，1名大叔及4名大媽站在車尾位置將行李拿出，眾人身旁車輛快速駛過。

網民批評，「仲要停到咁貼慢線，1架重型車殺過嚟，真係無得好怨」、「真係唔得！接受唔到，隨時大大鑊累死其他人，十分危險」、「坐車嗰個唔識都算，揸車嗰個簡直乜X都唔識」。

樓主指出，5人「慢慢落（車），慢慢執行李」、「擾擾攘攘咗起碼2分鐘」。（Threads@casual.cloudy）

未經授權在巴士站停車可罰款400元

根據運輸署《道路使用者守則》，除了特許使用者，巴士站、公共小型巴士站或的士站不准停車及上落客貨。而根據《道路交通（交通管制）規例》第45條，未經授權而在巴士站、公共小巴站、的士站、車隊的士停車處或公共小巴停車處停車可被罰款400元。

（Threads@casual.cloudy）