東鐵頭等3男女逃票斷正！乘客：坐咁耐第1次查票　職員咁做獲激讚

【港鐵／東鐵頭等艙／逃票／罰款】乘搭港鐵東鐵線頭等車廂，緊記要在上車前再拍卡繳付車資，否則可被罰款1,000元。本港網絡流傳影片，指東鐵線頭等車廂內有3名男女乘客沒有付款，被職員查票「斷正」，職員向相關乘客細心講解。目擊者稱，有乘客表示「坐咗咁耐都係第1次查車飛」。



影片引來網民熱議，不少人讚港鐵職員「做得好」，「工作需要地鐵員工頗有耐心，讚！」。不過也有網民認為可能是「無心之失」，建議港鐵增加宣傳，「其實遊客真係容易中招，因為（拍卡機）真係唔明顯」、「好多人第一次唔知道，地鐵應該加強多些指示或排隊地方加強宣傳」。



3男女遊客乘東鐵頭等車廂逃票斷正

港鐵職員不時查票打擊「逃票」。有網民於2月24日在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布影片，顯示往紅磡的東鐵頭等車廂內，有3名男女乘客沒有付款，被職員查票「斷正」。

職員細心講解

影片長12秒，見到當時有至少4名港鐵職員在東鐵頭等車廂查票，其中1名女職員向1名坐在座位的女乘客查問資料，女乘客則出示微信（WeChat）二維碼。職員隨後以普通話向女乘客細心講解，現場傳出女聲表示「下車」。

女職員向1名坐在座位的女乘客查問資料，女乘客則出示微信（WeChat）二維碼。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

樓主補充，有乘客表示「坐咗咁耐都係第一次查車飛」。

網民讚職員「做得好」 倡港鐵增加頭等車廂宣傳

網民看過影片議論紛紛，有人讚港鐵職員「做得好」，批評「逃票」行為離譜，「工作需要地鐵員工頗有耐心，讚！」、「應該日日查」、「自取其辱」、「博大霧」。

不過亦有網民估計是「無心之失」，不宜苛責，「其實遊客真係容易中招，因為真係唔明顯，拍卡機喺後面條柱，根本應該每個門整度閘，拍卡過閘」、「應該多些提示，免得不清晰誤會了」、「好多人第一次唔知道，地鐵應該加強多些指示或排隊地方加強宣傳」、「Cancel 咗頭等佢啦！」。

根據港鐵網頁，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為1,000元。（資料圖片）

逃票須繳交附加費1,000元

根據港鐵網頁，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為1,000元。