東鐵女子脫鞋踎櫈食豬柳包！麵包碎散滿一地　網民：當自己客廳？

乘坐交通工具要顧己及人，有男網民在網上發相，拍下有女子在東鐵線車廂內，脫了鞋、只穿襪子，就將雙腳踩上椅上蹲坐吃豬柳包，更弄至周圍也是麵包碎，於是影相公審。不少網民也批評，「這樣子當是家中客廳？很誇張吧」、「臭腳先係重點 」。



樓主不滿女乘客蹲坐座位，並食豬柳包弄污車廂。（Threads@love._6609）

女乘客踎上座位食豬柳包 男乘客不齒行為公審

有男網民在Threads上發相，公審坐在對面的女乘客的不文明行為。從相片可見，女乘客脫了波鞋，將穿了帆襪的雙腳踩在自己座位上，似是半蹲半坐似的，並把個人物品放在旁邊的座位上，有袋、筆及外賣杯等。而樓主指她「喺位食豬柳包食到成個位都係麵包碎」。

不少網民都批評，「有得坐都要踎」。（AI生成圖片）

帖文引來不少網民批評，「有得坐都要踎」、「竟然可以忍到唔踢晒佢啲嘢落地」、「這樣子當是家中客廳？很誇張吧？坐成這樣子好像有些過分，給一個座位的錢，卻佔據兩個座位，更坐成這樣子，太失禮吧？認識她的人可以提醒，希望她能夠改善」，有人建議「當場話佢啦」。

港鐵車廂不准飲食 最高可被罰款2,000元

根據《香港鐵路附例》，港鐵已付車費區域（入閘後）及車廂內嚴禁飲食，違者最高可被罰款2,000元。