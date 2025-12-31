港人北上「刷臉通關」出事！ 驚現陌生人容貌　被帶走後這樣解決

【北上消費／刷臉通關】深圳福田、羅湖、蓮塘、皇崗及港珠澳大橋等多個內地口岸，可使用「刷臉」智能通關，毋須出示「回鄉卡（回鄉證）」就能出入境，相當方便，但最好帶備回鄉證旁身。有香港男子於Threads發相發文，指他日前沒帶回鄉證，於是用人面識別「刷臉」通關，詎料識別出「第2個人」身份，結果被職員帶走，險些被困關口，幸好獲朋友「救助」才成功通關，感嘆「故事教訓過關記住帶證件」。



事件引起網民關注，不少人表示試過同樣情況，「我噚日喺蓮塘返嚟都認咗第2個人」、「人一樣，無啦啦變咗第2個人名，仲要係台灣」。也有網民推測「刷錯臉」原因，提醒「證件最好帶定出去，以防萬一！」。



深圳福田、羅湖、蓮塘、皇崗及港珠澳大橋等多個內地口岸，可使用「刷臉」智能通關，毋須出示「回鄉卡（回鄉證）」就能出入境。（資料圖片）

北上緊記帶備回鄉證等證件旁身。該香港男子於12月28日在Threads發相發文，指自己無帶回鄉證，於是在皇崗口岸使用人面識別「刷臉」通關，怎料竟識別出另1人身份，無法通關，「識別咗第2個人樣出嚟，在線等搵人分享經驗」。

港人北上刷臉過關失敗 識別出另1人身份

樓主表示，他以往在深圳灣口岸都是使用「刷臉」通關，惟今次在皇崗口岸「掃面」時，已無法識別出其臉部；幾經辛苦終成功「識別臉部」，沒想到識別出竟是另1名陌生人，「試咗除眼鏡都係唔得，跟住揭起啲頭髮，得咗喎，咁咪入去囉，跟住指紋過唔到，我個friend過咗關望返過嚟話部機顯示出嚟唔係我嚟」。

樓主被口岸職員帶到一旁等候。（Threads@himmy._.owo）

無帶回鄉證被職員帶走 終這樣解決

樓主續說，職員見狀走來要求他出示證件，由於沒有攜帶證件無法出示，職員「捉返我出嚟」，把他帶走到一旁等候，幸好同行朋友幫忙取來證件，才成功過關。經此一役，樓主深有感受，「故事教訓過關記住帶返證件」。

經此一役，樓主深有感受，「故事教訓過關記住帶返證件」。（Threads@himmy._.owo）

網民：證件最好帶定出去

網民看過帖文議論紛紛，不少人表示試過同樣情況，「我噚日喺蓮塘返嚟都認咗第2個人，跟手幫佢撳咗取消，再拎張證出嚟」、「人一樣，無啦啦變咗第2個人名，仲要係台灣」。也有網民推測「刷錯臉」原因，「失散多年嘅……?」、「孖生有機會永遠認唔到，會叫你拎證件」、「你後面個人企太前認咗佢個樣？」，樓主回覆「無人喺後面」、「個職員都問我有冇兄弟姊妹，有，但係唔似樣的」。

另有網民提醒，「證件最好帶定出去，以防萬一！」、「有人面識別回鄉證都係要帶喺身」、「下次影低身份證和回鄉證照片在電話」、「人面識別仍然需要其他因子確實是本人」、「人面識別用嚟做identification，全國十幾億人，就算99.9999%正確，都有一千幾人次會出錯」。

網民提醒，「證件最好帶定出去，以防萬一」。（資料圖片）

如何刷臉過關？

目前深圳福田、羅湖、蓮塘、皇崗、文錦渡、珠海橫琴和港珠澳大橋內地口岸、深圳灣口岸、珠海拱北口岸可用「刷臉」智能通關。所有年滿14歲、持有效《港澳居民來往內地通行證》的港澳居民、持有效往來港澳通行證，或多次有效逗留、探親、商務、人才、其他類別赴港澳簽注的內地居民，只要同意採集面相、指紋等信息用於出入境邊防檢查，就可使用「刷臉」智能通關。

目前深圳福田、羅湖、蓮塘、皇崗、文錦渡、珠海橫琴和港珠澳大橋內地口岸、深圳灣口岸、珠海拱北口岸可用「刷臉」智能通關。（深圳市人民政府口岸辦公室）

符合條件的市民，可帶同回鄉卡，在口岸邊檢快捷通關採集點申請使用「刷臉」通關。而目前可經内地邊檢快捷通道通關的港人，毋須額外申請。

使用「刷臉」通關只需5個步驟：

1） 選擇「免出示證件」通道

2） 平視通道入口鏡頭，適當調整站立位置

3） 按照屏幕顯示內容，核對身份資料

4） 待通道閘門打開後進入通道

5） 核對指紋、容貌等生物特徵，無誤後待出口閘門打開後即完成通關查驗

