北大毒梟張智棟被「神化」了？沒1年害死7萬人　機場逃脫或屬虛構

撰文：北美留學生
出版：更新：

他叫張智棟，綽號「王哥」，北大西班牙語系畢業，2009年公派去墨西哥留學，本該是份體面履歷。十多年後，他在布魯克林聯邦法庭上聽到檢方唸出：100多家空殼公司、7700萬美元（約6億港元）洗錢、數千公斤毒品。

他當庭表示不認罪，而在中文網路上流傳最廣的那句「他一年害死七萬美國人」——是錯的。

那個說西語的中國人

先把他這個人說清楚，因為網上流傳的版本已經亂了，他叫張智棟，也有媒體寫作「張志東」。（順帶說一句，有些短片中寫成清末重臣「張之洞」，那是把兩個完全不同的人揉在了一起。）

紐約東區聯邦法院的起訴書，他1987年8月12日生於北京，高中讀北大附中，2006年考入北京大學西班牙語系，2009年公派到墨西哥留學，2010年本科畢業。網上常見的「2013年從北大畢業」是錯的——2013年發生的另一件事：他所在的礦業公司倒閉了。

畢業後他沒回國，留在墨西哥做翻譯、外貿，也做過礦機租賃，公司倒了，同事紛紛回國，他留了下來，這一步，是所有後續故事的起點。

他的西語水平，是報導中反覆被提到的一點——接近母語。

2015年前後，他娶了墨西哥人，拿到墨西哥公民身份，按英國《衛報》的說法，他在疫情前就已定居墨西哥，成了一個「對兩國地下世界都熟門熟路」的人。

北大學霸張智棟成芬太尼之王　墨西哥販毒成員揭其如何建立供應鏈華人大毒梟張智棟傳為北大校友　憑出色西班牙語上位兼娶墨西哥妻

他賣的不是毒品是通道

這是理解整個案子的關鍵：他跟傳統意義上的毒梟不是一類人。

按墨西哥政府當年發布的公報，他涉嫌出口、運輸和分銷的毒品數量是：超過1000公斤可卡因、1800公斤芬太尼、600公斤冰毒，每年非法獲利超過1.5億美元。

但更值錢的是他搭起來的那套系統，美國司法部的說法是：這個組織至少從2016年起在墨西哥運作，以美國的亞特蘭大和洛杉磯為樞紐。

墨西哥政府發佈張智棟的通緝令。（墨西哥政府）

毒品賣出的現金，先集中到喬治亞州和加州的「藏錢屋」（stash houses），再存進他能在墨西哥遠程控制的帳戶，然後是洗白。

檢方認定，他名下關聯著100多家（DEA投訴狀中的口徑約150家）空殼公司、170多個銀行帳戶，用虛假社安號和其他偽造文件註冊。

司法部給出的數字是：通過這些公司洗了至少7700萬美元毒資；佐治亞那一路案子裏，2020到2021兩年間洗了至少2000萬美元。

前DEA探員 Chris Urben 接受《衛報》採訪時說了一句很到位的話：

他比大毒梟還難對付，大毒梟坐在金字塔尖上，只有少數人能聯繫到他；而他每一環都在裏面。

所以媒體給他貼的「絕命毒師」（Breaking Bad）標籤其實貼歪了，他更像是供應鏈總監兼洗錢架構師——至於是不是親手守著反應釜，法庭至今沒有坐實。

延伸閱讀：美華裔司機微信接單變運200磅大麻！喊冤枉仍判罪成　綠卡恐不保

+9

死對頭們　都得用同一個人

墨西哥兩大販毒集團——錫那羅亞集團和哈利斯科新生代集團（CJNG）——是多年血債的死對頭。而按美國國土安全調查局（HSI）的表述，他的「被指控行為」是同時代表這兩家做的。這就是他真正的價值：

他不隸屬於任何一方，他提供的是兩邊都缺的基礎設施——原料渠道、跨境物流、資金清洗，斷掉他，等於斷自己的財路。

美國司法部給他的定性是CPOT（Consolidated Priority Organization Target）——這個認定只給全球最重要的毒販。

一個洞和一趟飛錯方向的飛機

抓捕過程本身，比劇本還離譜，2024年10月，墨西哥安全與公民保護部聯合海軍、陸軍和總檢察長辦公室，突襲墨西哥城一處豪宅，把他抓獲。接著，一名墨西哥聯邦法官批准他轉為居家監禁，2025年7月11日凌晨，他摘掉並銷毀了電子腳環，從住處的洞鑽進隔壁院子，在守衛眼皮底下消失了。

墨西哥總統事後公開質疑，那名法官是在「沒有任何支持性論據」的情況下批准軟禁的。布魯金斯學會的有組織犯罪專家Vanda Felbab-Brown評價得很直接：

讓他逃掉的，不只是犯罪天賦，還有腐敗。

逃亡路線據西班牙《國家報》援引墨方消息人士：他用假護照先到古巴，隨後據報試圖前往俄羅斯，被拒絕入境，折返古巴。

2025年7月31日，古巴方面將他逮捕，罪名是偽造文件和販賣人口，8月，國際刑警組織發出紅色通緝令。（這裏要更正一個網上流傳很廣的版本：什麼「2017年在加拿大機場被抓、賄賂邊境官員逃脫」，翻遍司法部文件、美聯社和《衛報》的報導，都沒有這回事。）

一直到10月22日，古巴才對外宣佈消息，10月23日引渡回墨西哥，同日被引渡至美國，墨西哥安全部長Omar García Harfuch在社交平台上發了他戴著手銬、站在飛機旁的照片。

10月24日，他在德州南區首次出庭，此後在布魯克林聯邦法院，面對第二份替代起訴書——罪名是國際可卡因分銷共謀、國際可卡因分銷、可卡因進口共謀、可卡因與甲基苯丙胺（俗稱：冰毒）持有及分銷共謀，以及洗錢。

他做了無罪答辯，法庭裁定審前羈押。

華裔男子涉闖美國密歇根州立大學製冰毒　當場被捕遭起訴中美偵破一起跨國販毒案　2疑犯分別於天津、喬治亞州落網

七萬這個數字　不該算在他頭上

最後必須說清楚這件事，因為它是整篇文章裏被傳得最兇的一條，「他一年害死七萬美國人」——這個說法不成立。

先說數字本身，7萬這個量級對應的是美國CDC公布的2023年數據：

全年藥物過量死亡110,037人，其中涉及合成類鴉片（以芬太尼為主）的76,282人。

而到了2024年，這兩個數字分別降到80,391人和48,422人，降幅接近27%，是這場危機爆發以來最大的單年跌幅，引用舊數據本身就已經失真。

再說歸因，美國每年數萬人因芬太尼過量死亡，是整個北美毒品氾濫的結構性問題，涉及供應鏈上的成百上千個環節和人。把全部死亡都記到一個人頭上，既不符合事實，也不符合檢方自己的指控。

美國近年檢獲的芬太尼持續增加。（路透社）

真正該說的是另一件事：芬太尼的效力約為海洛英的50倍、嗎啡的100倍，按DEA的口徑，2毫克——幾粒鹽的重量——就可能是致死劑量。這些粉末被壓進仿冒處方藥的假藥片裏，買的人根本不知道自己拿到的是什麼。DEA實驗室的檢測結果是：

每10粒含芬太尼的假藥中，有7粒的劑量足以致命。

他在這條鏈條上扮演了什麼角色，法庭會判，但那一頭死掉的每一個美國人，都不是某一個人的「業績」。

寫在最後

寫這個案子，有一半的力氣花在了「減掉」上。減掉「一年害死七萬」的因果誇大，減掉「涉案數十億美金」的金額注水（墨西哥政府口徑是年獲利超1.5億美元，司法部認定的洗錢規模是7700萬美元），減掉那段查無實據的「加拿大機場逃脫」，也減掉把他說成化學天才的演繹——按目前公開的法庭文件，他沒有單獨的芬太尼製毒罪名，起訴書上的核心指控是可卡因、冰毒和洗錢。

剩下的部分，已經足夠觸目，一個北大西語系畢業生，把語言能力、跨境貿易經驗、對兩地規則的熟悉，全部投進了一條殺人產業鏈。

前DEA探員管這叫「匯合點目標」——他站在所有環節的交匯處，所以比任何一個毒梟都值錢，也比任何一個毒梟都危險。

需要說明的是，他目前在美國是被羈押的被告，已做無罪答辯，案件尚未宣判。媒體報導和檢方指控都不等於定罪，最終結果要等法庭，這是報導這類案件最基本的分寸。

對在海外讀書、工作的中國人來說，這個案子的落點其實很樸素：學歷從來不等於品行，聰明也不自帶方向。同樣是精通西語、熟門熟路、橫跨兩國，有人拿它做正經生意，有人拿它換一副手銬。差別的那一下，不在智商，在底線。

而在海外，一個人的選擇，往往要由一群人一起承擔後果。

相關閲讀：悉尼華人區爆毒品交易　雙刀男拒捕遭警射電槍擊倒　途人嚇至反鎖

+3
落毒害同事全家　加州華裔工程師只判緩刑　受害者怒公開投毒影片埃及知名女主持涉組集團製毒　查獲750kg毒品　與11同夥遭判死刑休斯頓華人超市爆發槍戰　亞裔男帶狗遭阻拔槍與保安互轟同重傷中國女遊客獨遊大馬險遭性侵　18歲外籍男子涉非法入侵被判監2年華人女教師LAX機場被多名便衣強行帶走　現場不斷高喊：幫我打911
北美留學生文末授權banner
芬太尼
北京大學
毒品
墨西哥
留學
美國
北美留學生
北美熱話
海外華人新聞
熱話
HK01 Space Promotion