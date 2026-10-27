北大毒梟張智棟被「神化」了？沒1年害死7萬人　機場逃脫或屬虛構

他叫張智棟，綽號「王哥」，北大西班牙語系畢業，2009年公派去墨西哥留學，本該是份體面履歷。十多年後，他在布魯克林聯邦法庭上聽到檢方唸出：100多家空殼公司、7700萬美元（約6億港元）洗錢、數千公斤毒品。



他當庭表示不認罪，而在中文網路上流傳最廣的那句「他一年害死七萬美國人」——是錯的。

那個說西語的中國人

先把他這個人說清楚，因為網上流傳的版本已經亂了，他叫張智棟，也有媒體寫作「張志東」。（順帶說一句，有些短片中寫成清末重臣「張之洞」，那是把兩個完全不同的人揉在了一起。）

按紐約東區聯邦法院的起訴書，他1987年8月12日生於北京，高中讀北大附中，2006年考入北京大學西班牙語系，2009年公派到墨西哥留學，2010年本科畢業。網上常見的「2013年從北大畢業」是錯的——2013年發生的另一件事：他所在的礦業公司倒閉了。

畢業後他沒回國，留在墨西哥做翻譯、外貿，也做過礦機租賃，公司倒了，同事紛紛回國，他留了下來，這一步，是所有後續故事的起點。

他的西語水平，是報導中反覆被提到的一點——接近母語。

2015年前後，他娶了墨西哥人，拿到墨西哥公民身份，按英國《衛報》的說法，他在疫情前就已定居墨西哥，成了一個「對兩國地下世界都熟門熟路」的人。

他賣的不是毒品是通道

這是理解整個案子的關鍵：他跟傳統意義上的毒梟不是一類人。

按墨西哥政府當年發布的公報，他涉嫌出口、運輸和分銷的毒品數量是：超過1000公斤可卡因、1800公斤芬太尼、600公斤冰毒，每年非法獲利超過1.5億美元。

但更值錢的是他搭起來的那套系統，美國司法部的說法是：這個組織至少從2016年起在墨西哥運作，以美國的亞特蘭大和洛杉磯為樞紐。

墨西哥政府發佈張智棟的通緝令。（墨西哥政府）

毒品賣出的現金，先集中到喬治亞州和加州的「藏錢屋」（stash houses），再存進他能在墨西哥遠程控制的帳戶，然後是洗白。

檢方認定，他名下關聯著100多家（DEA投訴狀中的口徑約150家）空殼公司、170多個銀行帳戶，用虛假社安號和其他偽造文件註冊。

司法部給出的數字是：通過這些公司洗了至少7700萬美元毒資；佐治亞那一路案子裏，2020到2021兩年間洗了至少2000萬美元。

前DEA探員 Chris Urben 接受《衛報》採訪時說了一句很到位的話：

他比大毒梟還難對付，大毒梟坐在金字塔尖上，只有少數人能聯繫到他；而他每一環都在裏面。

所以媒體給他貼的「絕命毒師」（Breaking Bad）標籤其實貼歪了，他更像是供應鏈總監兼洗錢架構師——至於是不是親手守著反應釜，法庭至今沒有坐實。

延伸閱讀：美華裔司機微信接單變運200磅大麻！喊冤枉仍判罪成 綠卡恐不保

+ 9

死對頭們 都得用同一個人

墨西哥兩大販毒集團——錫那羅亞集團和哈利斯科新生代集團（CJNG）——是多年血債的死對頭。而按美國國土安全調查局（HSI）的表述，他的「被指控行為」是同時代表這兩家做的。這就是他真正的價值：

他不隸屬於任何一方，他提供的是兩邊都缺的基礎設施——原料渠道、跨境物流、資金清洗，斷掉他，等於斷自己的財路。



美國司法部給他的定性是CPOT（Consolidated Priority Organization Target）——這個認定只給全球最重要的毒販。

一個洞和一趟飛錯方向的飛機

抓捕過程本身，比劇本還離譜，2024年10月，墨西哥安全與公民保護部聯合海軍、陸軍和總檢察長辦公室，突襲墨西哥城一處豪宅，把他抓獲。接著，一名墨西哥聯邦法官批准他轉為居家監禁，2025年7月11日凌晨，他摘掉並銷毀了電子腳環，從住處的洞鑽進隔壁院子，在守衛眼皮底下消失了。

墨西哥總統事後公開質疑，那名法官是在「沒有任何支持性論據」的情況下批准軟禁的。布魯金斯學會的有組織犯罪專家Vanda Felbab-Brown評價得很直接：

讓他逃掉的，不只是犯罪天賦，還有腐敗。

逃亡路線據西班牙《國家報》援引墨方消息人士：他用假護照先到古巴，隨後據報試圖前往俄羅斯，被拒絕入境，折返古巴。

2025年7月31日，古巴方面將他逮捕，罪名是偽造文件和販賣人口，8月，國際刑警組織發出紅色通緝令。（這裏要更正一個網上流傳很廣的版本：什麼「2017年在加拿大機場被抓、賄賂邊境官員逃脫」，翻遍司法部文件、美聯社和《衛報》的報導，都沒有這回事。）

一直到10月22日，古巴才對外宣佈消息，10月23日引渡回墨西哥，同日被引渡至美國，墨西哥安全部長Omar García Harfuch在社交平台上發了他戴著手銬、站在飛機旁的照片。

10月24日，他在德州南區首次出庭，此後在布魯克林聯邦法院，面對第二份替代起訴書——罪名是國際可卡因分銷共謀、國際可卡因分銷、可卡因進口共謀、可卡因與甲基苯丙胺（俗稱：冰毒）持有及分銷共謀，以及洗錢。

他做了無罪答辯，法庭裁定審前羈押。

七萬這個數字 不該算在他頭上

最後必須說清楚這件事，因為它是整篇文章裏被傳得最兇的一條，「他一年害死七萬美國人」——這個說法不成立。

先說數字本身，7萬這個量級對應的是美國CDC公布的2023年數據：

全年藥物過量死亡110,037人，其中涉及合成類鴉片（以芬太尼為主）的76,282人。



而到了2024年，這兩個數字分別降到80,391人和48,422人，降幅接近27%，是這場危機爆發以來最大的單年跌幅，引用舊數據本身就已經失真。

再說歸因，美國每年數萬人因芬太尼過量死亡，是整個北美毒品氾濫的結構性問題，涉及供應鏈上的成百上千個環節和人。把全部死亡都記到一個人頭上，既不符合事實，也不符合檢方自己的指控。

美國近年檢獲的芬太尼持續增加。（路透社）

真正該說的是另一件事：芬太尼的效力約為海洛英的50倍、嗎啡的100倍，按DEA的口徑，2毫克——幾粒鹽的重量——就可能是致死劑量。這些粉末被壓進仿冒處方藥的假藥片裏，買的人根本不知道自己拿到的是什麼。DEA實驗室的檢測結果是：

每10粒含芬太尼的假藥中，有7粒的劑量足以致命。

他在這條鏈條上扮演了什麼角色，法庭會判，但那一頭死掉的每一個美國人，都不是某一個人的「業績」。

寫在最後

寫這個案子，有一半的力氣花在了「減掉」上。減掉「一年害死七萬」的因果誇大，減掉「涉案數十億美金」的金額注水（墨西哥政府口徑是年獲利超1.5億美元，司法部認定的洗錢規模是7700萬美元），減掉那段查無實據的「加拿大機場逃脫」，也減掉把他說成化學天才的演繹——按目前公開的法庭文件，他沒有單獨的芬太尼製毒罪名，起訴書上的核心指控是可卡因、冰毒和洗錢。

剩下的部分，已經足夠觸目，一個北大西語系畢業生，把語言能力、跨境貿易經驗、對兩地規則的熟悉，全部投進了一條殺人產業鏈。

前DEA探員管這叫「匯合點目標」——他站在所有環節的交匯處，所以比任何一個毒梟都值錢，也比任何一個毒梟都危險。

需要說明的是，他目前在美國是被羈押的被告，已做無罪答辯，案件尚未宣判。媒體報導和檢方指控都不等於定罪，最終結果要等法庭，這是報導這類案件最基本的分寸。

對在海外讀書、工作的中國人來說，這個案子的落點其實很樸素：學歷從來不等於品行，聰明也不自帶方向。同樣是精通西語、熟門熟路、橫跨兩國，有人拿它做正經生意，有人拿它換一副手銬。差別的那一下，不在智商，在底線。

而在海外，一個人的選擇，往往要由一群人一起承擔後果。

相關閲讀：悉尼華人區爆毒品交易 雙刀男拒捕遭警射電槍擊倒 途人嚇至反鎖

+ 3