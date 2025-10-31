華人大毒梟張智棟傳為北大校友　憑出色西班牙語上位兼娶墨西哥妻

華人大毒梟張智棟（音譯）被指控為跨國販毒集團核心頭目，負責將芬太尼從中國運往南美及歐美，至少是1.8噸芬太尼販運的國際中間人，年獲利達成約1.5億美元。去年，他曾在墨西哥被捕，卻挖掘了50米地洞成功越獄逃脫。至近日，遭到全球通緝的他在古巴被捕，並在10月23日由墨西哥當局引渡至美國。值得一提的是，網傳他是名校畢業生，本科就讀北京大學西班牙語專業，說得一口流利西語。



張智棟被捕。（資料圖片）

報道指，張智棟化名為王哥（Brother Wang），他被指控策劃了龐大的國際芬太尼販運和洗錢網絡，為全球犯罪分子間的交易提供便利，以確保毒品穩定地流入美國。

據了解，新冠疫情前，張智棟到達墨西哥，之後憑出色的語言與個人能力打通芬太尼原材料供應，更與當地女子結婚，從而獲得公民身份，深深融入本土毒品網絡，取得本地毒販保護。後期，他親自為墨西哥毒販做製毒培訓。

據墨西哥當局透露，張智棟曾擔任國際中間人，涉及至少一噸可卡因、1.8噸芬太尼和600公斤甲基苯丙胺，年獲利約1.5億美元。美國當局也指出，至少從2016年開始，張智棟就他利用在亞洲的人脈獲取合成毒品的前體化學品，再通過中美洲、南美洲和歐洲的轉運點，促成毒品的生產和配製運輸，最後將毒品從墨西哥賣到洛杉磯和亞特蘭大，再分銷至全美。

芬太尼： Plastic bags of Fentanyl are displayed on a table at the U.S. Customs and Border Protection area at the International Mail Facility at O'Hare International Airport in Chicago, Illinois, U.S. November 29, 2017. （Reuters）

23日，古巴當局發聲明稱，已將中國公民張智棟引渡到墨西哥。當天他再被墨西哥當局引渡到美國，面臨與可卡因、芬太尼和甲基苯丙胺販運相關的8項罪名，及15項洗錢和其他金融犯罪罪名。美國緝毒局前特工邁克．維吉爾表示，張智棟可被視為墨西哥販毒集團和中國化工企業之間的關鍵紐帶，以助獲取芬太尼前體化學品。若罪名成立，他將被關在美國一個高度戒備的監獄。

事實上，今次是張智棟二度落網。去年，他在墨西哥城落網後，被關柙在最高安全級別的監獄，後來法官批准他居家監禁，他趁機挖掘50米地洞成功逃脫，更乘坐私人飛機前往古巴，但在試圖去俄羅斯時失敗。

值得一提的是，多名北大校友證實，張為北京大學外國語學院西語系2006級本科生，在校期間更曾獲演講比賽獎項。