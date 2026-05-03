華裔男子涉闖美國密歇根州立大學製冰毒 當場被捕遭起訴
撰文：劉耀洋
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美媒5月1日報道，31歲華裔男子童欣（Xin Tong，音譯）涉闖美國密歇根州立大學製造冰毒，於上月29日當場被捕。他隨後被控惡意損毀價值超過2萬美元（約15萬港元）的財物以及經營冰毒實驗室，目前被關押在英厄姆縣（Ingham County）的監獄。
綜合美國哥倫比亞廣播公司（CBS）及全國廣播公司（NBC）報道，疑犯涉嫌自4月10起多次闖入大學犯案。
直到4月26日，校園警察當晚接獲有人擅闖校園的報警後，在校內發現了帶着四、五個背包和旅行袋的疑犯。
警方獲得了搜查令，在疑犯的背包中發現數個裝有不明液體物質的容器，部份容器有貼上標籤，相關物質後來被證實為鹽酸、甲醇、丁烷等可用作製作冰毒的物質。報道指，校內有地板和門因沾到相關物質而損壞。
警方未證實疑犯是否與密西根州立大學有任何關聯，但美媒引述警方呈交的陳述書，指疑犯曾向警員出示一張已過期的密歇根州大學學生證；校方則拒絕透露疑犯是學生還是教職員。
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