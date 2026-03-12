最貴碳水　內地學生研發四粒養生饅頭　竟獲餐飲企天價三萬狂收購

大陸武漢商學院食品科技學院學生團隊研發的「四時芳譜」養生饅頭，近日以4顆3萬元人民幣的價格，完成科技成果轉化並被當地餐飲企業收購。



「四時芳譜」由該校烹飪與營養教育專業學生丁亦晨帶領團隊研發，去年11月參加湖北省第五屆餐飲食品創新設計大賽獲得一等獎，隨後被武漢錦康餐飲管理有限公司看中，雙方於2025年底完成收購協議，該產品正式進入市場化階段。

武漢學生研發的「四時芳譜」養生饅頭，以4顆3萬元人民幣的價格買給當地餐飲企業：

與傳統饅頭相比，「四時芳譜」的設計結合中式美學與「藥食同源」理念，以春蘭、夏荷、秋菊、冬梅四季名花為造型，內餡搭配不同養生食材：春蘭款加入防風根與艾草，宣稱有散寒除濕功效；夏荷款搭配啤酒花與板栗，主打消食益氣；秋菊款融入藏紅花、南瓜與紅棗，強調滋補氣血；冬梅款以梅子與山藥入餡，標榜生津養胃。麵糰採用傳統酵母發酵，並添加奶粉、黃油調整口感。

團隊成員鄭慧娟受訪時表示，研發過程中進行了多次實驗，不僅反覆調試發酵溫度與時間以確保饅頭軟硬口感，還邀請同學、宿管阿姨協助試吃，花費三週時間解決造型與發酵協調、餡料防漏等技術問題。

收購企業總經理李平安表示，當下年輕消費者對食品的健康屬性與外觀設計要求提升，「四時芳譜」的產品定位符合這一市場傾向，且原料成本可控、製作工藝具備標準化量產條件，這是企業決定收購的主要原因。

目前「四時芳譜」已進入產品調試階段，預計優先針對年輕族群進行推廣，未來將依據市場反應調整，規劃推出更多相關養生食品。業界人士認為，該案例反映出健康消費趨勢下，傳統主食透過創新升級可能挖掘的市場空間，但產品最終市場接受度仍需時間檢驗。

