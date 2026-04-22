天價維修費！大學生修電腦遭「JD快修」索$7000　京東證清無關

筆記型電腦入水，維修費竟高達7,000元？內地浙江溫州1名大學生不慎弄濕同學電腦，便緊急在網上找到名為「JD快修」的商家，對方索價6,190人民幣（約7,108港元）維修費。不過，該電腦後來送到官方拆機檢驗，卻發現根本沒有維修痕跡，由於涉事商家以「JD」為名開店，而且標誌與內地電商巨頭「京東」相似，京東公司回應事件時澄清：「公司無此類業務，不要上當」。



浙江溫州1名大學生不慎弄濕同學的電腦，因急於修理而通過網絡平台找維修商，結果被無良商家騙財。（AI生成圖片）

大學生倒瀉水 修電腦被索天價維修費

內地傳媒中安在線近日在社交平台微博分享報道內容，浙江溫州１名大學生因不慎將水灑在同學的手提電腦上，急於修理下通過網絡平台找到名為「JD快修」的商家，結果被索6,190元人民幣（約7,108港幣）的天價維修費。該電腦其後送到品牌官方檢測，證實根本沒有開機維修，而「JD快修」向事主提供的開機零件照片，也並非來自事主的原機。

事主向「JD快修」查詢維修電腦費用時，被索天價維修費。（中安在線影片截圖）

「JD快修」商標配色似足京東網購 官方澄清：沒合作

涉事商家「JD快修」其商標配色及採用的吉祥物圖標，均與內地電商巨頭「京東」極為相似，容易令消費者極易誤以為是京東官方授權服務商。京東官方客服對此回應表示：「這個我們不知道，因為有些商家會打著京東的縮寫幌子來進行處理，建議受害方這邊問清楚，現在我們沒有跟其他平台有合作。」

網上有不少商家以「JD」為名開店，其商標配色與內地電商巨頭「京東」極為相似。（圖片來源@中安在線）

「JD」商家全國註冊設「騙局」：造假照片 虛報故障

受害學生被騙財後報案，警方立即展開調查，其後發現類似「JD」前綴的商家一直在打「擦邊球」，全國各地均出現以「JD速修」、「JD精修」為名的獨立註冊公司。這些商家通過網上平台投放廣告精準捕捉顧客，套路如出一轍：先以低價吸引收機，隨後偽造故障照片虛報零件損壞，開出天價維修單。

有內地記者致電涉事商戶客服質疑時，對方竟理直氣壯表示：「我們是京東的合作商家……這個JD不是京東的縮寫，我們公司名就叫JD速修……」

山寨商家向顧客提供假的維修組件，其後被電腦品牌的官方證實造假，根本不屬於涉事型號的電腦。（圖片來源@中安在線）

消費警示：第三方維修陷阱多

針對電子產品維修亂象，業內人士提醒消費者：電腦等高價值產品應優先選擇品牌官方售後服務。若必須選擇第三方維修，務必確認商家質素，並在交收時要求保留更換後的舊零件，以免墮入「沒修過也要付錢」的詐騙陷阱。