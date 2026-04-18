天價河魚！旅客馬國吃巴丁魚要價$1,800　看帳單被嚇呆　餐廳回應

馬來西亞吃河魚竟要「天價」？一班來自新加坡和中國的旅客在馬來西亞雲頂的餐廳吃飯，點了1條東南亞著名的巴丁魚（一種河鯰），看賬單才發現要價高達912 令吉（約 1,800 港元）。旅客質疑價格，又表示餐廳在點魚時未告知重量及價格，發現時已煮好上菜不能退換。該餐廳作出回應，認為可能溝通上有誤會，又表示會聯絡事主。當地傳媒就此向魚販了解，他們認為價格合理，因為野生巴丁魚和養殖魚身價差距巨大。



一行人看到天價賬紛紛感到震驚，認為性價比實在太低。（AI生成圖片）

遊客指該魚被分成2段上菜，單據上還被「分拆」成2個項目收費，質疑是刻意「拆單」令食客難以發現實際價格。（網上圖片）

新加坡及中國旅客點著名巴丁魚 看賬單發現要 ＄1,800

據《星洲網》、《Stomp》等媒體報道，事發於3月16日，一行來自新加坡及中國的13名旅客到馬來西亞梧桐再也雲頂高原半山的龍記菜館吃飯，點了1條巴丁魚」，職員遞上賬單才發現這條蒸魚竟要價 912 令吉（約 1,800 港元）。

遊客指該魚被分成2段上菜，單據上還被「分拆」成2個項目收費，質疑是刻意「拆單」令食客難以發現實際價格。（網上圖片）

遊客稱上菜才知價格 味道沒特別

食客指該魚上桌時，餐廳才告知每公斤要338 令吉（約 660 港元），重2.7公斤，他們不滿店方在選魚時未有告知魚價及重量，因已煮好又無法退換。

港人常吃的塘虱就是鯰魚的一種。（Unsplash圖片）

68歲新加坡遊客何先生向當地報章《新明日報》投訴，他表示眾人看到賬單都嚇了一跳，沒想到普通巴丁魚價格竟比店內每公斤 228 令吉（約港 444 元）的名貴筍殼魚還高，而且吃下去沒有特別。當時餐廳解釋，該巴丁魚是野生，品質高於野生筍殼魚。

被分2尾上菜 價格較其他餐廳貴

何先生表示，自己從小吃魚長大，知道巴丁魚是價格親民魚種，該魚上桌時被分成2尾，單據亦被分兩項收費，他質疑是刻意「拆單」令食客難以發現實際價格。他又指，離開後到雲頂其他餐廳查看，發現其定價貴市價數倍，提醒遊客要留意。

筍殼魚因為外形長得像竹筍外殼而得名。（AI生成圖片）

店方懷疑溝通問題 會聯絡事主

龍記菜館表示，員工應該在點餐時有告知魚價及重量，也會告知大魚要分切上菜，可能內部溝通有問題，會加強培訓。該店老闆娘又指，從Google評論留意到事件，會聯絡事主跟進，商討合適的補償方案。

有熟悉馬來西亞魚價的網民指出，當地野生巴丁魚確實身價不菲，普通餐廳若未事先說明這一點，確實容易令遊客產生「劏客」錯覺。

當地魚販指價格合理

當地傳媒向魚販查詢，魚販表示，巴丁魚野生和養殖的價格差距巨大，考慮到進貨價可能每公斤要150至185令吉（約300至370港元），兼計算餐廳營運及人力成本，餐廳標價算是合理。