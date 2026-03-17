因形狀激似噴火龍　奇多餅乾竟狂賣近70萬　天價成交破健力士紀錄

撰文：中天新聞網
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健力士世界紀錄組織表示，一片形似神奇寶貝（寶可夢、Pokémon、寵物小精靈）角色噴火龍的辣味奇多餅乾「噴火龍奇多」（Cheetozard）拍賣結果創下新紀錄。

這片特殊造型的奇多餅乾於2025年3月透過高汀拍賣行（Goldin Auctions）售出，最終成交價達8萬7,840美元（約69萬港元），獲得「遊戲角色造型食品最高售價」這項極為特殊的紀錄。

酷似噴火龍的辣味奇多被拍出天價。（Instagram@1standgoal_collectibles）

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獨一無二的收藏品

這片長約7.6cm的辣味奇多被固定在一張特製的神奇寶貝（寶可夢、Pokémon、寵物小精靈）卡上，並置於透明盒子中保存。高汀拍賣行委託部門主管艾默曼納特（Dave Amermanat）接受採訪時表示：「高汀專門經營稀有且獨一無二的收藏品，而『噴火龍奇多』正是如此。這件物品之所以如此有趣且獨特，是因為它連結了兩個粉絲群體——神奇寶貝（寶可夢、Pokémon、寵物小精靈）和奇多。」

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據了解，這片特殊造型的零食原本是由體育紀念品公司「第一名與目標收藏品」（1st & Goal Collectibles）老闆巴特利特（Paul Bartlett）在2018年至2022年間於電子商務平台eBay以350美元（約2743港元）購得。直到2024年，這片餅乾的照片在社群媒體上引發熱議，迅速走紅。

從最初購買價格350美元到如今拍賣成交價87,840美元，這片酷似噴火龍的辣味奇多身價暴漲超過250倍。健力士世界紀錄組織特別為此創立了一個全新類別，將其列為遊戲角色造型食品拍賣的最高紀錄保持者。

這起拍賣案例也反映出收藏市場對於跨界文化符號的高度重視，特別是當一件物品同時連結兩個不同的流行文化元素時，其收藏價值可能遠超出一般人的預期。

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