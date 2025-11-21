美國監獄促成囚犯「Work from Prison」　他收入6位數美元還買樓

美國監獄通常會提供一些低薪工作供囚犯賺取報酬，位於緬因州的一間監獄則在外界組織的創辦計劃支持下，允許通過遴選的囚犯使用電腦遙距工作，更有囚犯因此在獄中獲外間機構僱用，年收入達6位數美元，還成功買樓置業。不過這種「Work from Prison」做法也引發爭議，有反對人士認為此舉越界，改變監獄意味「懲罰」的初衷，恐令「坐監」變為職業發展新機遇。



綜合外媒報道，在兩年前成為全美首批在囚遙距工作者之一的囚犯Preston Thorpe，通過自學電腦編程，成功開啟新職業生涯，今年還獲三藩市一間科技公司僱用，擔任高級軟件工程師，「年薪高達6位數美元」，他稱用這資金成功買樓，只待服完刑即可開啟新人生。

Preston Thorpe今年32歲，自稱每日花費15至17小時在囚室工作，他接受當地傳媒訪問時形容這段經歷，稱「我現在有了目標，以前我什麼都沒有，做過毒販，以為人生沒有翻身機會。」

他的事蹟也引發外界擔憂，僱傭Preston Thorpe的公司的行政總裁Glauber Costa指自己起初並不知道Preston Thorpe身處監獄，舉例在展開背景調查時很順利，「他實際上是我們做過的最乾淨的背景調查」，由於公司只查詢過去7年紀錄，而Preston Thorpe已坐超過10年監，「他甚至沒有違例泊車紀錄。」

有反對聲音指出，僱主可能因此在無意中僱用囚犯，而一些被判刑的囚犯提供的背景檔案可能比守法公民更「乾淨」。

圖為美國全國廣播公司新聞頻道11月18日發布在社交平台影片截圖的拼圖，左圖為囚犯Preston Thorpe在囚室中用來工作的手提電腦截圖，右圖為囚犯Preston Thorpe接受傳媒訪問。（影片截圖）

目前緬因州有約40名囚犯通過手提電腦在囚室內工作，包括電腦技術支援及資料處理等工作，有人甚至在服刑期間完成大學及碩士課程，再直接替外間公司遙距工作。

這個鼓勵在囚人士「獄中受訓」並在受監管的情況下從事部份工作的計劃，由以「股神」之稱的傳奇投資人巴菲特（Warren Buffett）的姊姊Doris Buffett創辦的慈善組織創立。