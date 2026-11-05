安達邨嚴打違規冷氣機！最嚴重收樓　房署一直全港執法　早有案例

公屋住戶注意！Facebook專頁「安達邨謙達樓街坊會」日前上載一份由中海物業管理的秀茂坪安達邨發出的通告，通告於10月27日發出，強調安達邨物業服務辦事處「將會繼續執行管制措施，以取締邨內所有違規安裝的冷氣機」，要求所有違規住戶拆除裝置，「或按房屋署的要求重新安裝，否則，可能被終止租約」，所有新安裝必須向辦事處提交申請。



通告更警告，一旦「違規冷氣機墮下傷及途人或構成財物損毀，有關住戶亦會負上刑事及其他一切有關的法律責任」。文件同時附有冷氣機標準安裝位置及方案圖解，列出不同公屋大廈類型適用的分體式冷氣機安裝方式，以相片及剖面圖展示冷氣機室外機的安裝位置、承托支架，以及與樓宇外牆、冷氣機遮簷等結構的關係。



文件特別提醒，住戶必須確保冷氣機及支架安全、「安裝後的適當保養和定期維修承托的支架」、冷氣機組或冷凝器的支架必須獨立設置，不得依靠遮簷承托。如有查詢，可向職員求助。



通告同月27日發出，強調安達邨物業服務辦事處「將會繼續執行管制措施，以取締邨內所有違規安裝的冷氣機」。（Facebook專頁「安達邨謙達樓街坊會」圖片）

帖文引來許多網民討論：

「捉到先算啦」



「我用冷氣要你管，捉到埋嚟先講啦」



「其實呢個問題已經好耐，根本投訴都冇用，唯有自己解決」



公屋違規安裝冷氣機問題並非首次引起關注，許多網民過往在社交平台上載相關圖片討論；圖為懷疑違規情況。（Ivy Ho/Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）

彩虹邨曾打擊違違規裝冷氣

公屋違規安裝冷氣機問題並非首次引起關注，許多網民過往在社交平台上載相關圖片討論。根據黃大仙區議會2025年11月公開文件，房屋署曾就彩虹邨冷氣機外牆安裝問題作出書面回應，指出彩虹邨所有單位外牆均沒有設置冷氣機遮簷，住戶一般須將冷氣機安裝於露台，或窗戶不突出外牆的位置。

向300戶發出「糾正違例事項通知書」

根據當時適用的指引，較高風險的違規安裝包括窗口式冷氣機突出外牆超過100毫米，以及在樓宇外牆安裝分體式冷氣機冷凝器。彩虹邨辦事處於2025年8月完成新一輪巡查，並在8月至9月期間，向翠瓊樓及丹鳳樓約300多個較高風險違規個案發出「糾正違例事項通知書」，要求住戶在3個月內糾正。



不過，房屋署亦表示，倘若住戶有特殊情況，例如能夠證明將於短期內遷出，或具有特別醫療理由，辦事處可按個別情況考慮酌情安排，並要求住戶提交證明文件及簽署聲明書。

公屋違規安裝冷氣機問題並非首次引起關注，許多網民過往在社交平台上載相關圖片討論；圖為懷疑違規情況。（Bruce Li/Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）

屯門友愛邨曾有住戶改動外牆裝冷氣

今年6月，屯門友愛邨亦曾發生引起網民熱議的違規安裝冷氣機事件。當時有網民發現，愛禮樓一個單位竟有人擅自改動露台外牆，以安裝冷氣機，照片曝光後引起居民關注安全問題。



房屋署其後回覆《香港01》查詢，證實屋邨辦事處於6月3日接獲投訴，並於6月8日入屋視察，確認住戶違規改動露台及安裝冷氣機。署方隨即發出嚴厲書面警告，要求住戶在7天內糾正違規事項，否則將發出「遷出通知書」，收回公屋單位。最終住戶於翌日拆除違規冷氣機，並承諾配合修復工程及支付相關費用。

公屋違規安裝冷氣機問題並非首次引起關注，許多網民過往在社交平台上載相關圖片討論；圖為懷疑違規情況。（Heai Low Chan/Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）

根據香港房屋委員會的《安裝冷氣機申請書》（HD272），公屋住戶無論新裝、加裝、更換或更改冷氣機位置，均須向屋邨辦事處申請，並遵守適用安裝圖則及規格。住戶須確保冷氣機安裝及支架符合安全要求。若涉及外牆安裝或拆除支架，亦須按照《建築物（小型工程）規例》的要求，聘請合資格承建商進行相關工程。

房屋署過往指出，屋邨管理人員會透過日常巡查識別違規安裝。若發現即時危險，可要求住戶立即拆除；其他個案則一般會先發出勸喻信或警告信，要求在指定限期內糾正。倘若住戶接獲警告後仍拒絕糾正，房署可根據香港法例第283章《房屋條例》第19(1)(b)條採取行動，包括終止租約及收回公屋單位。

換言之，並非所有舊有冷氣機均須拆除，但已安裝多年的冷氣機亦不代表必然符合規定。住戶如有疑問，應向所屬屋邨辦事處查詢，確認安裝位置、支架及相關文件是否符合要求。

（Facebook專頁「安達邨謙達樓街坊會」）