美食網紅「吃播一半被車撞」！SUV失控衝入餐廳　驚悚過程全拍下

在IG擁有22萬粉絲的網紅妮娜（Nina Santiago），以開箱美食打開知名度，沒想到日前她與另一名網紅在錄製吃播時，竟遇到一輛SUV失控衝撞，兩人當場噴飛。



所幸送醫後沒有大礙，而恐怖瞬間也全被錄下，吸引超過936萬次觀看。

在IG擁有22萬粉絲的網紅妮娜，以開箱美食打開知名度。（IG@ninaunrated）

點圖放大瀏覽事故發生經過：

妮娜18日在IG釋出影片，當時她與另一名網紅派翠克（Patrick Blackwood）正在美國候斯頓某間餐廳進行吃播，兩人舉起漢堡開心敲杯，咬下一口正準備好好品嚐，突然一輛SUV從窗外撞進來，整片玻璃瞬間碎裂，滿桌食物也被撞翻，妮娜和派翠克因巨大衝擊立刻彈開，後方店員全都張大嘴巴嚇傻。

事後，妮娜曬出醫院照片報平安，雖然臉部、手部及腳部被割傷，但所幸並無大礙，並直言經過這次事件，讓她明白人生太短暫，不能浪費在怨恨或憤怒上，應該活在當下，好好珍惜身邊的人。

根據外媒報導，肇事女司機對於車禍事發經過幾乎沒有印象，僅記得原本要去參加一場活動，事故詳情仍待進一步調查。

妮娜和派翠克在送醫治療後沒有大礙。（IG@ninaunrated）

熱愛介紹亞洲食物 點圖放大看更多妮娜的照片：

