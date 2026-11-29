在香港，置業才能結婚？本港有女生在Threads詢問「一定要有樓先可以結婚嗎？定係2個人有穩定收入、生活過得舒服，就算租樓都可以建立家庭？」，希望想了解各人看法。



樓主詢問「一定要有樓先可以結婚嗎？定係2個人有穩定收入、生活過得舒服，就算租樓都可以建立家庭？」。（《翻盤下半場》劇照）

帖文引起大量網民熱議，部份人認為視乎有沒有計劃生育等因素：

「冇下一代嘅話，有冇樓都可以好輕鬆」



「唔一定要有樓，但一定要足夠愛對方，租或買都可以過得好開心」



「租樓都可以好開心，去試住唔同地方，而且唔使畀首期咁大負擔」



有網民認為「冇下一代嘅話，有冇樓都可以好輕鬆」、「唔一定要有樓，但一定要足夠愛對方，租或買都可以過得好開心」。（《季前賽》劇照）

網民慨嘆「每次搬屋可能都係磨蝕感情嘅關口」。（《季前賽》劇照）

亦有人認為香港寸金尺土，長遠應該買樓：

「租樓租唔到一世，平平地買層樓，2手公居都可，有瓦遮頭」



「長遠當然要買啦，當租固定地方，交租又穩定，供唔起咪賣咗佢」



「租樓預左2至3年就要搬1次，冇小朋友猶自可，有的話，搬嘅嘢可能加1倍，每次搬屋可能都係磨蝕感情嘅關口」



網民認為切勿以為有情飲水飽，「可以唔買樓，但要有嗰筆錢，貧賤夫妻百事哀」。（《翻盤下半場》劇照）

更有網民提供專業分析，切勿以為有情飲水飽：

「可以唔買樓，但要有嗰筆錢，貧賤夫妻百事哀，當你買大西北舊樓400萬，40萬首期、20萬裝修、10萬雜費，即係你哋2個人如果無70萬儲蓄，唔建議結婚」



「香港買樓點講都有投資成分，有投資就有時機問題，所以唔存在結婚就一定要買，除咗自己需要，仲要睇下時機，但問題係時機以年計，仲要有你睇唔得睇得準問題」



網民覺得「其實你哋鍾意就得，不過一定有人同你講應該點點點，你清楚做緊乜就OK」。（《日落下的彩虹》劇照）

另有網民認為最重要是和伴侶有共識：

「講到尾都係2個人點睇」



「買樓租樓最緊要同另一半達成共識」



「其實你哋鍾意就得，不過一定有人同你講應該點點點，你清楚做緊乜就OK」



網民強調「講到尾都係2個人點睇」、「買樓租樓最緊要同另一半達成共識」。（《日落下的彩虹》劇照）

買樓或租樓好？投委會拆解利弊

投資者及理財教育委員會（投委會）指出，買樓抑或租樓，應視乎個人財政狀況、生活方式及家庭因素。買樓雖然有助累積資產，亦毋須擔心業主加租或收回單位，但除了要支付大筆首期，亦可能要承擔長達30年的供樓壓力，以及樓價下跌、利率上升等風險。

相反，租樓的初期開支相對較低，租客可因應工作地點、家庭成員數目及經濟狀況更換居所，亦可保留更多流動資金作儲蓄或其他投資，惟須承受加租、搬遷等風險。

投資者及理財教育委員會指出，買樓抑或租樓，應視乎個人財政狀況、生活方式及家庭因素。（香港01攝）

400萬元樓首期40萬 每月供款要多少？

根據香港金融管理局現行規定，住宅物業的常規銀行按揭成數上限統一為7成。以400萬元住宅為例，若不申請按揭保險，買家必須支付120萬元首期；符合資格的首次置業人士則可申請香港按證保險有限公司的按揭保險計劃，符合資格的首次置業人士可申請最高9成按揭，即首期最低為40萬元，惟須額外繳付按揭保險費。

以9成按揭、還款期30年、年利率3.25厘計算，每月供款約為15,667元；若利率升至3.875厘，每月供款則增至16,929元，每年須額外支付約15,144元，尚未計算管理費、差餉、地租及維修等開支。

若同類型住宅每月租金為12,000元，租樓的每月現金開支相對較低，亦毋須一次過支付大筆首期。不過，供樓款項部分用於償還貸款本金，有助累積物業淨值，因此不能單憑租金與供款的差額，判斷買樓或租樓何者較划算。

投委會建議，伴侶應就家庭財政坦誠溝通，共同制定家庭預算，並因應家庭狀況預留約3至6個月生活開支作應急儲備，以應付失業、疾病等突發情況。（AI生成圖片）

結婚前應儲70萬元？投委會籲預留應急錢

至於有網民認為夫婦須有70萬元儲蓄才適宜結婚，實際上並沒有劃一標準。投委會建議，伴侶應就家庭財政坦誠溝通，共同制定家庭預算，並因應家庭狀況預留約3至6個月生活開支作應急儲備，以應付失業、疾病等突發情況。

（Threads@crystal_yimin）