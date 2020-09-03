小腹凸起同3個生活習慣有關　減肥名醫教2組運動1周KO

小腹發胖令人頭痕，大熱天時難以多穿衣服「遮肉」，萬一肥肉「失控」擠出，難免令心情大靚的女生難堪。台灣減肥名醫邱正宏教路，小腹發胖和先天體質有很大關係，雖然可以靠後天運動減小腹，但堆積在小腹的是頑固脂肪，減走的難度不低。除了食無節制等令體重節節上升，導致小腹凸出，日常生活中3個習慣都是「原兇」，包括「翹腳」，相信很多辦公室打工仔都中了招。

小腹發胖和體重自然有關，但原來還關生活習慣事。（示意圖／資料圖片）

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小腹凸出除了受肥胖問題影響，部分人即使不算太胖，但小腹卻離奇擠出肉來，是不少女生的煩惱。台灣減肥名醫邱正宏日前拍片分享小腹凸出的問題，坦言小腹為何發胖是很多人心中的大疑問。

他指皮下脂肪堆積在小腹位置，成因主要有三，第一點和天生的體質有很大關係，也與性別、荷爾蒙、遺傳等因素有關，更易出現頑固脂肪。第二是腹肌鬆弛，但這問題較常出現在多胎產婦身上，懷孕過程中肚子膨脹又收縮，反覆又大又小會令腹肌鬆弛，脂肪受壓就會令小腹突起。最後一個成因是內臟問題，脂肪、腫瘤或便秘，都會導致內臟體積增加，導致小腹頂到突起。

不過，除了先天性因素，原來平日生活中有3個習慣，都容易令小腹突出，而且還相當常見。

3大習慣導致小腹凸出：

+ 6 + 6 + 6

邱醫生表示，先天體質無法改變，最基本的解決辦法當然是減肥，首先嘗試減磅5至10公斤，即使是小腹的頑固脂肪，還是有望減一點點；此後可以嘗試「外力加壓」如使用束腹，使細胞產生接觸性抑制的效果，讓脂肪不再無限擴大。

至於內臟部分，如果是脂肪就需要減重；若是便秘，當然是用各種方法通便，但如果是腫瘤問題，一定要求醫才能解決。他還介紹了「曲腹觸足」、「四步收腹」兩種訓練腹肌的運動，每組動作每次各做40下，隔天做一次，一般連續做一星期，就能看到小腹收縮的效果。