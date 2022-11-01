你Facebook、IG最鍾意開咩Post？原來會反映你喺人哋眼中有幾虛偽

生活中，我們偶爾會遇到一些比較虛偽的人，在人前，他們喜歡隱藏起自己真實的一面，刻意地裝成另一個自己。



在相處的過程，如若他們逐漸暴露出真實的一面，你會知悉他們的真面目，亦或是，自始至終他們都隱藏的很好，而你永遠也發現不了他們的真實的一面。

在他人眼裏，你是不是一個虛偽的人？

你是不是他人眼裏的「偽君子」？（點圖放大測試）👇👇👇

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結果分析

A：已經成為了一個徹頭徹尾的「偽君子」 。大多數時候，你都會刻意給自己戴上另一種面具，尤其是當你想要達成某種目的的時候，你往往就會變成另一個自己，進而助自己達成目的，得到自己所想要的，或許更多的時候，你只是用它來保護自己，你應該適時摘下面具，以真實的一面待人。

B：在他人面前，你一直把自己偽裝得很好，哪怕是給自己戴上虛偽的面具，你也不會讓人察覺到你的真實想法，不過，雖然一直很努力，但你並不能瞞過所有人，如果，你不想成為眾人眼裏的偽君子，建議你活出最真實的樣子，不要再隨隨便便給自己戴上各種不同的面具。

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C：生活中的你，其實很難理解他人為何要給自己戴上一張張不同的面具，以各種不同的面目示人，自己心裏有什麼想法，你一般都會很直接地說出來，你一直以真誠的一面待人，不失自己的坦率與真誠，不過，你也要學會保護自己，因為並不是所有人都像你一般，以真誠的一面待人。

D：在他人面前，你並不會刻意給自己戴上另一種面具，不過，在你緊張的情況下，你可能就會說出一些違心話，而且那些話只要一說出口，別人就已經聽出你的話裏參雜了多少水分，當你屢屢在他人面前說出了一些不該說的話以後，別人往往就會把你定義成一個虛偽的人。

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