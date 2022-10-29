成日感冒可能係牙刷問題？牙醫指4種情況要即換 否則成細菌溫床
撰文：中天新聞網
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牙刷是個人的衛生用品，多數人都天天刷牙來保持口腔乾淨。
台灣牙醫黃文龍在臉書發文提醒「牙刷3個月就該換」，千萬別為了省錢刷到爆都不換，反而讓牙刷成為細菌的溫床，吃進一堆細菌和病毒，害自己生病感冒就得不償失了！
如有呢啲情況未夠3個月都要換牙刷 一個圖輯看清牙醫建議：
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牙醫黃文龍在臉書《微笑工程師 黃文龍牙醫師｜桃園新竹齒雕植牙假牙專業牙科》發文表示，牙刷3個月就應該換，千萬不要為了想省錢而不換牙刷，如果牙刷放太久，病原孳生，刷牙反而吃進細菌和病毒，可能會害自己感冒。
為此，牙醫師黃文龍也列出牙刷該換掉的4種狀況，除了檢查一下自己的牙刷，也幫家中長輩看看牙刷是不是該換了。
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【該換牙刷的4種情況】
1. 刷毛岔開外翻
刷毛外翻爆開，表示牙刷的潔牙能力已打折，需要更換。如果你用每一把牙刷都很快就刷爆，那可能要把刷牙力道放輕一點，或是換個牌子的牙刷試試。
2. 刷毛底部變色
刷毛底部出現黃色或黑色污漬，都是牙刷細菌滋生的訊號，代表牙刷已經髒了，應該要更換。
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3. 生病感冒後
口腔中的感冒病毒和細菌，可能在牙刷上不斷繁殖，建議感冒康復後就要更換新牙刷，和感冒源說掰掰。
4. 牙刷使用3個月後
即便牙刷看起來很乾淨，仍建議3個月換一次新牙刷，比較健康。
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