古代奇案｜武則天限3日內破竊案　聰明下屬用了1個多月反獲升官？

李亨，被派到鄞縣（今浙江鄞縣）擔任縣令。李亨到任以後，看到縣裡有不少百姓，利用空地來種菜。有一戶人家種的茄子成熟了，他的鄰居看著這些茄子，就動起了歪腦筋……（本文節錄自《原來古人這麼機智：閱讀經典《智囊》故事，建立自主思辨力》。）



文：謝武彰（編、著作品高達兩百多冊，包括《池塘真的會變魔術嗎？》、《寫給兒童的好散文》等）

於是，他就趁種茄子的鄰居不注意的時候，溜進了茄子園，趕快摘下茄子，再帶到市場上去賣。過了不久，種茄子的人發現茄子被偷了，就趕到市場裡去查看，看到鄰居正在叫賣著偷來的茄子。於是，種茄子的和偷茄子的兩個人，激烈的爭吵起來，接著還扭打在一起。

後來，兩個人就鬧進了衙門。李亨聽完兩個人的說辭以後，命令衙役把茄子倒在庭院裡。他看了一眼以後，笑著對偷茄子的人說：「你就是偷茄子的人！如果茄子是你種的，怎麼會把還沒有成熟的茄子摘下來呢？」偷茄子的人聽了，只好低著頭認罪了。

縣令李亨明察秋毫，小偷聽到了以後，全都悄悄的溜走了。

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奇妙的捕盜妙計

有一天，武則天賞賜了兩大盒珍寶給太平公主，約值黃金兩千四百兩。太平公主非常喜愛這些珍寶，就把它藏在庫房裡。一年多以後，有一天，公主突然想起了這些珍寶。她來到庫房一看，發現這兩大盒珍寶，竟然已經被人偷走了。這，可是京城裡的一樁大竊案啊！

於是，太平公主就匆匆向武則天報告這件事。武則天聽了非常生氣，這賊人真是膽大包天，竟然敢在太歲頭上動土！於是，她立刻召來洛州（今河南洛陽）長史（古代官名：刺史的佐官），命令他說：「三天內，如果不能抓到偷寶物的盜賊，就判你死罪！」長史聽了，嚇出一身冷汗。武則天的命令，一點都不能打折扣。

於是，他立刻找來負責捉拿盜賊的總捕頭說：「限你們兩天內，要把盜賊抓來。不然的話，你們就活不成了！」總捕頭聽了，也嚇出一身冷汗。長史的命令，一點都不能打折扣。他一時想不出什麼好方法，只好派捕頭到大街上巡邏，也許會有意外的收穫。

捕頭毫無目的在街上邊走邊看，想找出可疑的人。走著、走著，捕頭恰巧遇到了湖州（今浙江湖州）別駕（古代官名：刺史的佐官）蘇無名。捕頭早就知道，蘇無名是一個非常能幹的人。於是，他就邀蘇無名回衙門。總捕頭一看，竟然是蘇無名，他趕快下臺階來迎接，並且向他請教捕捉盜賊的方法。這時候，蘇無名對總捕頭說：「我們一起面見武則天，我再當面說明捉拿盜賊的方法。」

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於是，總捕頭帶著蘇無名，進宮晉見武則天。武則天接見他們，然後就問蘇無名說：「你有什麼好計策捉拿盜賊呢？」蘇無名聽了，趕快回答說：「皇上如果要小臣捉拿盜賊，請答應小臣不要限定時間，也不再催衙門捉拿盜賊，而且把這些人手全部交給小臣來指揮。我想，只要幾天的功夫，就能完成任務了。」武則天一聽說珍寶有機會找回來，就立刻答應蘇無名的要求。

蘇無名和總捕頭回到了衙門，立刻召集人手，宣布捉拿盜賊的日子延期一個多月。然後，就好像沒什麼事了。大家都不知道他的葫蘆裡，有些什麼妙藥？

寒食節這一天，蘇無名突然把衙役集合起來，說：「今天是抓賊的好日子，現在，大家以五人、十人為一組，悄悄的守在東門和北門。如果，看到一個胡人帶著十幾個人，他們都穿著喪服，好像在辦喪事。大家就悄悄的跟蹤到北邙去，再趕回來報告。」蘇無名說完，衙役們就分好組，悄悄的埋伏在東門和北門。不久以後，果然就看到一個胡人，帶著十幾個穿著喪服的人，往北邙的方向走去。

衙役悄悄的跟在這群胡人後面，觀察他們的行動。然後，立刻派人趕回衙門，向蘇無名報告說：「有一個胡人帶了一群人到了北邙，正圍著一座新築的墳墓祭拜。他們哭泣的樣子一點都不悲傷。撒祭品、繞墳墓的時候，臉上都帶著笑容。」蘇無名聽了，高興的說：「這一群人，就是我們要找的！」

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於是，蘇無名就帶著人手趕到北邙，把這一群胡人全都押起來。接著，掘開墳墓一看，棺材裡竟然裝滿了金銀珠寶。更令蘇無名高興的，是太平公主被偷的兩大盒寶物也找出來了。

蘇無名、總捕頭和長史立刻趕到皇宮，向武則天報告破案的經過。武則天聽了以後，就對蘇無名說：「你的才智，真是超人一等啊！」蘇無名聽了，回答武則天說：「小臣並沒有特別的計謀，只是能辨別出盜賊而已。我到京城的那一天，在路上看到這群胡人的出殯隊伍。我一看就知道這個隊伍大有文章，因為，他們的樣子一點也不悲傷。後來，我才把他們和竊案聯想在一起，棺材裡裝的應該就是贓物。於是，就鎖定了這群人。今天是寒食節，大家都要掃墓、祭祖，我猜他們會利用這個日子活動。於是，就先派人守住城門；果然，這一群人真的出現了。他們祭拜時的哭聲沒有悲傷，表示埋的並不是親人。他們繞著墳墓祭祀時，大家都是滿臉笑容，是高興金銀珠寶還在墳墓。如果，當時皇上限時破案，這一群人早就挖出寶物逃走了。後來，我們故意放出暫緩追捕的風聲，他們一鬆懈，我們才有機會把這群盜賊全都抓起來。」

武則天聽了以後，稱讚他說：「好！好！好！」接著，武則天賜給蘇無名黃金和絲綢，並且升了官位。雖然，蘇無名的名字叫做無名；但是，他立刻變得非常有名了。

《原來古人這麼機智：閱讀經典《智囊》故事，建立自主思辨力》書本封面

書名：原來古人這麼機智：閱讀經典《智囊》故事，建立自主思辨力

作者：謝武彰，編、著作品高達兩百多冊，包含圖畫書《池塘真的會變魔術嗎？》等，散文《寫給兒童的好散文》，故事書《葉限》、《天下第一蟀》、《鯉魚變》、《南柯一夢》等，還有「趣讀中文」系列、《閩南語創作兒童詩歌》等。

【本文獲「麥田出版」授權轉載。】