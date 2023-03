以神之名｜鄭明析變態程度遠超想像　編導趙成賢衝擊太大病足一周

鄭明析多次表明自己是上帝的執行者及要求信徒稱呼自己為「上帝」和「主」。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

揭發韓國邪教醜聞的記錄片《以神之名:信仰的背叛》(In the Name of God: A Holy Betrayal)上架兩日便引起極大迴響,除了有方力申女友葉萱(Maple)出面指控攝理教主鄭明析性侵之外,紀錄片亦大爆他借宗教之名來性侵及綁架女信徒,更將其荒淫無道的生活曝光。

《以神之名:信仰的背叛》於今日(3日)下午於Netflix上架。(Netflix)

負責這次記錄片的編導趙成賢,日前出演了MBC廣播節目《金鐘培的視線集中》,公開表示鄭明析的變態程度遠超想像,由於他太受衝擊,拍攝回來後足足病了一周。而為了減少鄭明析對社會所帶來的衝擊,趙PD在變態性虐待部分,透露只暴露了十分之一,表示有非常嚴重的性虐待內容,是無法與紀錄片中的內容相提並論,直言鄭明析「非常非常的變態」!另外,據悉。目前他們擁有超過一萬名的信徒,不排除有更多受害者曝光。

受害人葉萱詳細講述被鄭明析性侵的過程。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

而任職PD15年的他,坦言頭一次在車裹放了三節棍和電擊槍保護自己,事關他在2年多的製作期間,遭受了無數威脅和跟蹤!他表示有一次回家,發現有輛車一直跟著他近30分鐘,幸好他十分機智,故意駛進小舅子家的停車場,才順利擺脫跟蹤車輛。還有一次,在拍攝期間窗外正下着雨,我們和出演者正一起看著窗外的雨水,突然收到匿名短訊,內客寫著「你也在看著窗外下的雨嗎?」瞬間令拍攝組也陷入恐慌。

這些信徒會稱呼教主為老公。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

