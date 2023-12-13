鹹濕司機載到「酒醉艷麗美女」竟想乘機強姦 除褲後先知震撼真相
撰文：TVBS新聞網
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台灣新北市有一名顏姓白牌計程車司機在今年2月，載到一名喝醉且打扮艷麗的「女乘客」，頓時間慾火難耐，於是便開車將對方載至某涼亭壞壞。
不過，就在他準備脫去衣褲時，對方正巧驚醒，這才發現女乘客竟是「男扮女裝」。
此案經新北地方法院審理後，顏男也被依乘機性交未遂罪，遭判1年8月有期徒刑、緩刑3年。
帶到涼亭脫去衣褲 對方突然驚醒……（點圖放大看案情細節）：
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判決書指出，顏男在今年2月28日清晨6時左右，於台北市某路段載到A男。
但由於A男喝醉不省人事，且女裝打扮十分艷麗，讓顏男一時起了色心，於是便在抵達目的地後，又把A男帶去新北市某巷弄內的涼亭，並將對方衣褲脫去試圖壞壞。
所幸A男突然驚醒發現自己衣衫不整，這才避免失身，事後也向警方報案提告。
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新北地院法官審理時表示，從顏男在把A男帶到涼亭，且還做出襲胸、用下體碰觸臀部等動作，顯見顏男當下的確有進行性行為之意圖，故認定顏男行為並非乘機猥褻，而是乘機性交未遂。
另外，顏男身為白牌車司機，非但沒有遵守職業道德，還為逞一己私慾、意圖撿屍性侵，同樣造成A男身心受創。
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新北地院法官最後認為，考慮到顏男並無犯案前科，且在此案發生後也有與A男和解、履行和解條件，故最終是依乘機性交未遂罪，判處他1年8月有期徒刑、緩刑3年。
另外，在緩刑期間將付保護管束，並得接受5場法治教育課程，全案仍可上訴。
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