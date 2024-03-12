拆樓工人撞見「白髮人影」　回家右臂現不明掌印　同事揭恐怖內情

荒廢許久的老屋，總會傳出各種靈異故事。



日前，就有一名拆除工人在「靈異公社」分享，以前他在某工地拆房屋，作業期間突然看到白髮人影，定睛一看卻又消失不見。

然而他回家時，竟發現自己的右手臂莫名出現一塊瘀青，不久後同事向他說明該建築物的背景，讓原PO感到毛骨悚然……

手臂突現「掌印瘀青」 同事揭恐怖內情（點圖看原文全文及相關照片）：

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原PO表示，他們在房子拆除前，會先派工人清理房屋內部所有的裝潢及雜物垃圾，之後再進駐重型機具進行正式拆除。

當時身為菜鳥的他和另一名師傅被派去某工地，而原PO獨自在一樓敲窗戶玻璃時，突然感覺右上方欄杆處有人正在看他，用眼角餘光瞟過去時發現有個白髮人影，不過定睛一看卻又消失不見。

原PO指出，就在他感到不對勁時，忽然聞到一股濃烈的味道圍繞在身邊，「那個味道就像是安養院裡面，老人家長期臥病在床，還帶有濃濃的藥味」。

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他透露，當下自己的身體感到很不舒服，於是他立刻跑往另一名師傅工作的樓層，藥味才漸漸消失。

不過，原PO回家洗澡時，竟意外發現自己的右手臂上有一塊瘀青，形狀彷彿被人握住的掌印，可他卻完全不會痛。

不久後，公司同事向他說明該建築物先前是安養中心，並坦言「他（同事）媽媽就是在這棟建築物過世的」。

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