拆樓工人撞見「白髮人影」　回家右臂現不明掌印　同事揭恐怖內情

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

荒廢許久的老屋，總會傳出各種靈異故事。

日前，就有一名拆除工人在「靈異公社」分享，以前他在某工地拆房屋，作業期間突然看到白髮人影，定睛一看卻又消失不見。

然而他回家時，竟發現自己的右手臂莫名出現一塊瘀青，不久後同事向他說明該建築物的背景，讓原PO感到毛骨悚然……

手臂突現「掌印瘀青」　同事揭恐怖內情（點圖看原文全文及相關照片）：

+18
「時空旅人」被拍到了？1940年加拿大詭異舊照瘋傳　專家證非P圖大馬最強茅山師傅「鬼王德」養百隻鬼仔聞名　薛家燕前往拜訪嚇呆台灣最猛凶宅：連續6租客同一位置上吊　丟空後鄰居常聽到拖凳聲

原PO表示，他們在房子拆除前，會先派工人清理房屋內部所有的裝潢及雜物垃圾，之後再進駐重型機具進行正式拆除。

當時身為菜鳥的他和另一名師傅被派去某工地，而原PO獨自在一樓敲窗戶玻璃時，突然感覺右上方欄杆處有人正在看他，用眼角餘光瞟過去時發現有個白髮人影，不過定睛一看卻又消失不見。

原PO指出，就在他感到不對勁時，忽然聞到一股濃烈的味道圍繞在身邊，「那個味道就像是安養院裡面，老人家長期臥病在床，還帶有濃濃的藥味」。

【延伸閱讀】女同學突被「抓腳」！網友談大學撞鬼經歷　引出舊生揭更恐怖傳聞（點圖放大瀏覽）：

+29

他透露，當下自己的身體感到很不舒服，於是他立刻跑往另一名師傅工作的樓層，藥味才漸漸消失。

不過，原PO回家洗澡時，竟意外發現自己的右手臂上有一塊瘀青，形狀彷彿被人握住的掌印，可他卻完全不會痛。

不久後，公司同事向他說明該建築物先前是安養中心，並坦言「他（同事）媽媽就是在這棟建築物過世的」。

【延伸閱讀】細思極恐｜老婆晚晚「半夜起身梳頭」　全因丈夫半年前做過1件事（點圖放大瀏覽）：

+17
嚇爆！半夜小米監視器突傳女聲講呢句　唔少網民試過：還會左右動狗街鎮大橋鬧鬼事件：少女溺死成恐怖開端　開棺驚見屍體長出了……【堅恐怖】只有B2嘅大廈　電梯竟自己落到B4　關門前突有隻手擋住美國美女網紅竟挑戰獨自瞓一晚「台灣猛鬼幼稚園」　恐怖影像曝光【鬼導航】慘被帶錯路仲去埋墳地　嬲到爆粗後竟聽到一把女聲回答靈異｜屋企突然「多咗個人」冇同細膽女友講　最後竟收到呢個短訊靈異｜鬼屋探險跑出嚟驚見拖住嘅唔係原本同行者　之後發展更恐怖

延伸閱讀：

一支棉花糖50元！他嘆「以前才10元」 一票人揭買單原因

「美聲天后」許景淳走紅1980年代　歌詠〈玫瑰人生〉一鳴警人

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

靈異Online
靈異
運程命理
台灣
聯合新聞網