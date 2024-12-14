失眠｜長期睡眠不足現驚人變化　科學家預測未來人「禿頭又駝背」

要是每天只睡6小時，未來可能會變得連自己都認不出自己來！英國床墊品牌「Bensons for Beds」與睡眠專家博斯托克博士（Dr Sophie Bostock）合作，推出名為「漢娜」（Hannah）的數位模擬模型。這個2050年的未來人模型，展現了長期睡眠不足可能會造成的種種問題。



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據《每日郵報》（Daily Mail）報道，這個45歲的「未來人」漢娜不只駝背、禿頭，四肢肌肉更嚴重萎縮。她的皮膚鬆弛、眼睛浮腫，也因為長期睡眠不足而免疫力低落。



根據英國一項調查指出，現代人的平均睡眠時間為6小時20分鐘，遠低於建議的7-9小時。Bensons for Beds的行銷總監理查茲（Lisa Richards）表示，漢娜的模擬模型是最糟糕的未來人樣貌，之所以推出這個模型，是為了讓人們了解睡眠的重要性。

這個45歲的「未來人」漢娜不只駝背、禿頭，四肢肌肉更嚴重萎縮。（X@press_newswire）

漢娜的外型可不是單純的「假設」或「嚇唬人」而已。研究團隊參考了自2010年起的19篇科學論文，並以「全球疾病負擔研究」（Global Burden of Disease study）為基礎，開發「健康營養指數」（Health Nutritional Index），以量化不同生活方式的健康成本。



睡眠不足會使膠原蛋白流失進而造成皮膚鬆弛、減少分泌生長激素並導致肌肉萎縮、身體出現慢性疼痛問題；「瘦體素」（leptin）和「飢餓素」（ghrelin）分泌受影響並造成體重上升，也會讓毛囊營養不足而變成禿頭。

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如果不想在2050年變成「漢娜」，可以以下列幾種方法改善睡眠品質：

1. 每天保持固定的起床時間：

即使是週末，也應保持固定的作息時間，避免生理時鐘被打亂。



2. 獲得充足的日曬時間：

白天多曬太陽，能幫助體內產生褪黑激素，讓夜晚更容易入睡。



3. 每週進行150分鐘的中等強度運動：

運動不僅能促進血液循環，還能改善睡眠品質。



4. 避免深夜使用電子設備：

晚上看手機、平板或筆電會暴露於「藍光」中，這會抑制褪黑激素的分泌，讓人更難入睡。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】