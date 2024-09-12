搵工｜「都大學畢業」仍只做兼職？女生遲遲未獲取錄　被家人嘲諷

撰文：聯合新聞網
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找工作時除了要找適合自己的，更要學會調整心態，面對各式各樣的挑戰。一名女網友發文求助，她已經找工作兩個月了，還沒有錄取任何公司，為了生計目前正在兼職打工，卻被親朋好友施壓嘲諷，讓她難過地直言：「心裏越來越不是滋味，更害怕別人看我的目光，我大學畢業也沒用。」

一名女網友指她已經找工作兩個月了，還沒有錄取任何公司，為了生計目前正在兼職打工，卻被親朋好友施壓嘲諷。（Canva，示意圖）

一名女網友在Dcard發文，表示自己從7月實習結束後，就開始積極投履歷和面試，喜歡的公司全部都有讓她去面試，但是沒有一間能夠拿到錄取通知。事主表示，她目前還在繼續兼職打工中，不知道要做多久，她其實很難過，家人和鄰居都會一起對她施壓，嘲諷她都「大學畢業」了，還在當「打工仔」，沒變成正職員工，公司任何福利都吃不到。

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事主說，她等到9月中，會去申請初次「尋職津貼」，不然很難撐下去，她兼職一直被砍班，去了另一個產業也一樣，第一個月讓她賺很多，第二個月就砍班剩下不到「6天」，導致事主現在兼職要重找，網絡只要有看到打工現領，也會馬上去做，盡可能賺更多錢。

事主坦言，一天沒有變成正職員工，心裏就越來越不是滋味，更害怕「別人的目光」，笑她「大學畢業也沒用」。網絡上的人建議她去考公職，但事主清楚自己的能力，知道公職不會好考。

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此文一出，不少網友鼓勵事主，表示兼職也挺好的，壓力不要太大：

．「不用給自己壓力那麼大，至少兼職有收入，每個人的時區不一樣，妳也許慢一點但不代表妳都會找不到」
．「有時候正職責任制太重做兼職還領比較多」
．「別哭，生活本來就不容易，妳找不到合適的，還有打工，即使一些福利吃不到，個人覺得妳很上進，別往心裏去」

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也有網友提出各種建議，鼓勵事主：

.「現在就畢業季競爭就比較激烈，既然喜歡的公司有找妳面試，代表妳的履歷不差，建議妳可以復盤一下自己面試的表現唷」
.「可以利用時間多學一些東西，或是像上面說的審視一下面試的表現」
.「其實我覺得女生的話面試文書工作蠻吃香的耶，我現在的工作是一間小公司行政實領3萬+，工作很涼時間又很穩定」

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