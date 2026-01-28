黃仁勳現身深圳福田CBD「打邊爐」　人均百元大讚牛肉新鮮好食

英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳近日訪華，繼北京、上海後，他昨日（27日）現身深圳福田CBD與朋友「打邊爐」，黃仁勳用餐後更大讚深圳的牛肉「很新鮮，很好吃」。



《深圳特區報》報道，1月27日，黃仁勳與6位朋友來到深圳福田CBD吃牛肉火鍋，埋單僅800多元。

黃仁勳與店員合照。（深圳特區報）

黃仁勳在餐盤上簽名留念。（深圳特區報）

八合里牛肉領展中心城店的店員黃銀洛稱，黃仁勳一行7人在晚上7時到店，大家都非常隨和，與普通客人沒有區別，後來仔細一看才發現黃仁勳在場，「他的外套與髮型太明顯了。在用餐過程中，我們都沒好意思去打攪他」。

黃銀洛介紹，黃仁勳與朋友吃了各種牛肉與配菜，大約8時半才起身心滿意足地埋單。此時，他與同事們按捺不住，上前請求與黃仁勳合影留念，對方痛快地一口答應，還應邀在餐盤上簽名留念，連聲稱讚深圳的牛肉既新鮮、又好吃，表示有機會還會再來。

霸總愛上菜市場 黃仁勳上海行街市被大媽圍觀 大方派簽名紅包

黃仁勳近日再度訪華。1月23日，黃仁勳到達上海，首站到訪英偉達位於上海張江的新辦公室，參加英偉達上海年會，更現身上海陸家嘴街道乳山路錦德菜市場，一路邊吃邊逛，引發民眾圍觀。

黃仁勳在上海行街市被民眾圍觀。

《科創板日報》報道，1月25日，黃仁勳抵達北京，現身北京王府中環，前往半山腰雲南菜用餐，用餐期間還與現場就餐人員合影。現場人士透露，合影過程中能明顯感受到黃仁勳非常友好謙和。