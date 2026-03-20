黃仁勳罕見談台海：美國對華應克制　籲科技領袖勿散播AI威脅論

NVIDIA執行長黃仁勳近日在GTC開發者大會上，罕見就台海與中美關係發表看法。他指出，美國應展現克制，避免對北京採取挑釁態度，同時也呼籲科技界領袖在人工智能（AI）議題上避免過度渲染威脅，造成社會恐慌。



台媒《經濟日報》今（20）日報道，黃仁勳在座談中談及台灣問題時表示，「我們可以展現克制，不要用逼的。」此番言論被視為他少見觸及地緣政治敏感議題的公開表態。

針對先進晶片生產高度集中於台灣所帶來的風險，黃仁勳認為，AI製造供應鏈應朝多元化發展。他點名韓國、日本以及美國本土，強調需加速推動產業重組，「必須確保以最快速度讓美國重新工業化」。

2026年3月17日，Nvidia CEO黃仁勳在美國加州聖荷西舉行的英偉達全球AI大會（NVIDIA GTC）上發表演說。（Reuters）

在談及台灣角色時，黃仁勳肯定台灣技術實力，並提到台積電在美國亞利桑那州設廠的過程。他指出，台灣的專業能力在該項目中展露無遺，並表示「值得我們的友誼和支持」。

另一方面，報道提到，黃仁勳也就AI產業的發展與風險敘事發表看法。對於NVIDIA重要客戶、開發聊天機器人Claude的Anthropic與美國五角大廈之間的合約爭議，他表示，提醒社會關注AI能力本身無可厚非，但過度恐嚇並不恰當。「提醒大眾這項技術能耐，這初衷是很好。示警是好事，但嚇唬人就不太好了，因為這項技術對我們太重要了。」

黃仁勳說：「全球50%的AI研究人員是中國人，你無法阻礙他們，無法阻止他們推進AI發展。」(Reuters)

報道指出，Anthropic希望限制其AI工具的軍事用途，因而與美國政府陷入談判僵局。儘管如此，黃仁勳仍對其發展前景表示樂觀，並預測該公司年營收在2030年前有望突破1萬億美元。他同時認為，Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）的預測「過於保守」。

在回應若身為董事會成員將如何處理與政府關係時，黃仁勳先肯定該公司對AI安全的重視，隨後再度強調業界應避免製造不必要的恐懼。

黃仁勳稱，「它不是生物。它不是外星生物。它沒有意識。它是電腦軟件。」並進一步指出，在沒有證據顯示其發生的情況下，就把事情說得非常極端、非常具有毀滅性，這造成的損害可能比大眾想像的還要深。