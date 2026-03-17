黃仁勳親自介紹魔雪奇緣AI機械人　造價近800萬已進駐香港迪士尼

英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳，在今年的GTC大會上，再度給大家驚喜。英偉達攜手迪士尼，發表造價高達約790萬港元的AI機械人，而且造成竟然就是迪士尼動畫《魔雪奇緣》（Frozen）中的「小白」（Olaf，又譯雪寶）。這款結合機械人，號稱能在不對稱的地面穩定行走，目前也已經進駐香港迪士尼樂園，很快就會亮相。



英偉達行政總裁黃仁勳在今年GTC大會上，攜手迪士尼推出造價高達百萬美元的AI機械人「小白」，這台擁有雪球般身體與細長樹枝手臂的機械人，從舞台升起時還一邊哼歌，完美重現《魔雪奇緣》中的經典角色，展現機械人技術與娛樂產業結合的嶄新可能。

+ 11

這台小白機械人在發表會上與黃仁勳同台互動，黃仁勳向小白打招呼時，小白回應表示見到他非常開心。黃仁勳也提到，他給了小白電腦Jetson，這台電腦就安裝在小白的肚子裏。根據介紹影片說明，團隊使用強化學習來訓練控制策略，機械人在模擬環境中學會行走，同時追蹤參考運動，並對噪聲和干擾保持穩健。

在硬件設計上，這台小白機械人可以用磁鐵輕鬆拆卸其標誌性的鼻子。軟件方面則採用Nvidia Warp與OpenUSD技術，號稱能在不對稱的地面穩定行走。黃仁勳在發表會上表示，這就是迪士尼樂園的未來，所有這些機械人、這些角色將會四處走動。

目前小白機械人已經進駐香港迪士尼樂園，未來也將在巴黎迪士尼露面。

另外有業者表示，團隊使用像Omniverse和Isaac Lab這樣的模擬工具，這讓他們在真正建造之前，就能看到機械人的運作效果。此外，作為商業用途，英偉達模擬技術與物理AI的結合，讓業者能夠透過英偉達Cosmos等工具，加速機械人的商用化進程。

延伸閱讀：輝達黃仁勳見華為三摺機Mate X3「當場驚呆」 網嘲：演技太浮誇

+ 17

延伸閲讀：

雷軍拋震撼彈「週休4日」將成真！AI取代重複勞動 網酸：先解決失業潮

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】