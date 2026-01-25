霸總愛上菜市場　黃仁勳上海行街市被大媽圍觀　大方派簽名紅包

1月23日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳啟動2026年首次訪華行程，首站抵達上海，視察英偉達的新辦公室之餘，到上海菜市場「行街市」，引發民眾圍觀。



據網民拍攝的影片顯示，黃仁勳現身上海陸家嘴街道乳山路錦德菜市場，一路邊吃邊逛，「食物不離手」，吃完柑橘吃草莓，還連連點頭似乎味道不錯。

有水果店老闆表示，黃仁勳親自到其攤位買水果，還送了一個簽名紅包給他。附近圍觀的民眾更直接打電話給家屬稱「你媽媽的攤位要火啦！」。有網民調侃稱，該攤位可以改名叫「黃仁勳甄選」。

黃仁勳贈店鋪老闆簽名紅包。

黃仁勳逛上海菜市場引圍觀。

黃仁勳逛上海菜市場引圍觀。

據此前報道，黃仁勳此次來華期間將參加公司年會，及供應商答謝會。除了上海，後續他還將前往北京及深圳。本次行程中，黃仁勳以「逛吃」為主，不會安排媒體採訪。

另據騰訊科技報道，黃仁勳本次在辦公室與員工交流，同時回顧公司2025年的主要事件。有知情人士稱，主要聚焦在2026年重點晶片相關話題，但未有人問及H200晶片。

路透社較早前引述消息人士報道，英偉達H200人工智能（AI）晶片獲美國批准出口至中國後，遭中國海關部門下令禁止放行。