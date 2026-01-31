黃仁勳訪台　94歲台積電創辦人張忠謀罕見露面　二人共享粵菜晚餐

據科技媒體「Wccftech」周五（30日）報道，NVIDIA（輝達，又譯英偉達）創辦人兼首席執行官黃仁勳在台灣台北與94歲高齡的台積電創辦人張忠謀會面，這是這位被譽為「半導體教父」的傳奇人物沉寂一年多後的首次公開現身，引發全球科技圈高度關注。



綜合台媒報道，黃仁勳於周四（29日）下午搭乘專機抵達台北松山機場，展開為期4天的訪台行程。

抵台後，他先前往熟悉的髮廊理髮，傍晚親赴張忠謀位於大直的住所拜會，手提神秘禮盒。晚間，雙方轉往台北嘉佩樂飯店（Capella Taipei）一樓知名粵菜餐廳「榕居」共進晚餐。張忠謀雖乘坐輪椅出行，但氣色與精神狀態良好，思維敏捷。

張忠謀乘坐輪椅出行，但氣色與精神狀態良好。（ETtoday影片截圖）

雙方在台北嘉佩樂飯店一樓知名粵菜餐廳「榕居」共進晚餐。（X/IT之家）

黃仁勳離開餐廳時接受短暫採訪，稱該餐廳他是第一次來，是家非常好的餐廳，又指張忠謀的狀態非常好，思維依舊敏銳，二人聊得很開心，還一起品嚐了威士忌、雞尾酒，是個美好的夜晚。他強調，每次與張忠謀交流都能學到很多，很高興見到他。

黃仁勳離開餐廳時接受短暫採訪。（ETtoday影片截圖）

黃仁勳與張忠謀的私交已延續數十年。早在英偉達仍是一家初創企業時，黃仁勳便向張忠謀承諾，NVIDIA終將成為台積電最大的客戶。這一諾言如今逐步實現，NVIDIA已正式超越蘋果，成為台積電最大客戶。有趣的一段往事是，張忠謀曾邀請黃仁勳出任台積電CEO，但被黃仁勳婉拒。

據報黃仁勳此行除拜訪張忠謀外，還將與台積電董事長暨總裁魏哲家會面、出席NVIDIA台灣尾牙，並與供應鏈夥伴交流。

