「會飛的魚群」照片日本Twitter瘋傳　真相曝光原來不是魚

大自然無奇不有，有時彼此毫不相關的動物，卻可能有着極為類似的外表。最近有位日本網友，就拍下一張某種動物的照片，然而許多人見照之後，都看錯照片中的動物是什麼。



根據日本媒體「Jタウンネット」報道，日本網友「haru_690502」最近在個人twitter上分享一張照片，在黃綠交織的背景下，畫面中有10隻非常像是魚的動物，正集體往同一側移動的樣子。

無數網友以為是魚 真身原來是……（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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haru_690502指出，這些飛翔的動物當然並不是魚，而是「金翅雀」。金翅雀分佈在東亞一帶，雖然以草本植物的種子為主食，但偶爾也會吃農作物，因此才讓網友在農村拍到這般情景。而他們飛行的流線型姿態，實在太像魚群在水中游泳的樣子，容易讓人產生誤會。

許多網友就表示「遠遠看還以為是在水槽裡游泳的熱帶魚」、「居然是鳥嗎」、「太有趣了」、「我怎麼看都是魚啊」、「欸？鳥？這是什麼啊」、「感覺超像孔雀魚」、「也有點像堅果種子」、「是魚吧……我還多看了五秒確認」、「在空中飛翔的魚」、「拍到了不得了的照片啊」。

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當然，大自然的神奇還不止於此。和羊頭魚類似，還有一種魚因為牙齒經常在網絡中走紅，牠就是Pacu，鋸腹脂鯉（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2018年6月，納米比亞海豚保護項目在自己的社交媒體上發布了一張照片，表示有神秘的野獸被沖上海岸▼▼▼

除了鯨魚，大海還喜歡用其他生物給人類出題。2017年，有網友發現了一隻神秘「海獸」▼▼▼

還有一種魚，每次被沖上海灘都會自帶話題屬性▼▼▼

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最令人無語的擱淺事件，發生在2016年。有人在英國海灘發現了一具奇特生物的殘骸，下半身是魚，上半身則像是人▼▼▼

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