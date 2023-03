香港著名影星甄子丹3月2日獲邀擔任第95屆奧斯卡頒獎典禮頒獎嘉賓,意外引發爭論,有網民以「一群香港人」名義發起聯署,批評甄子丹涉及反修例示威的言論,要求奧斯卡撤回邀請,目前獲8.4萬人簽名。另有網民發起支持甄子丹的聯署。



甄子丹2月28日接受美媒GQ Hype訪問時,談及對2019年反修例示威立場,指「這不是一場抗議,好嗎,這是一場暴動」(It wasn’t a protest, okay, it was a riot),又指不會在此談論如何改變人們對此的看法。

言論在網絡引起兩派爭論後,有人便發起要求奧斯卡取消邀請甄子丹的聯署,主張其出席損害電影業形象及聲譽。聯署目標收集15萬人簽名。

有香港網民3月初發起聯署,要求奧斯卡取消邀請甄子丹擔任第95屆奧斯卡頒獎典禮頒獎嘉賓,目前有逾8.4萬人簽名。(change.org截圖)

有網民另外發起聯署反擊,支持甄子丹擔任奧斯卡頒獎嘉賓,目前獲2,600多人聯署。

負責決定頒獎嘉賓名單的美國電影藝術和科學學會(AMPAS)未作出回應。