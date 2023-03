奧斯卡會員紛亮票　匿名男星票投楊紫瓊：不想再看到姬蒂白蘭芝

第95屆奧斯卡金像獎將在香港時間周一(13日)上午舉行頒獎典禮。各方最關心的開獎結果,各大媒體近日訪問好幾位有投票資格的會員搶先匿名亮票,由楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once,又譯瞬息全宇宙/媽的多重宇宙/天馬行空)確實是不少人心目中給予第一名的最佳影片得主,但最佳男女主角大戰,仍然戰況膠著,呼聲比較不高的《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans)米雪威廉絲(Michelle Williams,又譯蜜雪兒威廉絲)都有支持票。



根據歐美媒體分析,影后之爭仍是《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊和《TÁR》姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett,又譯凱特布蘭琪)的對決,匿名受訪的會員投票結果也是她們兩個咬得最緊。

有曾參與過著名好評影集、大片等演出且一直頗獲評論讃賞的某男星,坦言:「真的希望不要再看到姬蒂白蘭芝了。」認為她一貫的冰冷、匠氣,嘲諷道:「她就是那種想要大家都喜歡她同時又維持電影明星地位的人。奇妙的是她和茱迪戴維斯(Judy Davis)都來自澳洲,但茱迪戴維斯演戲就讓人看得很舒服,也不會很刻意想要得到什麼。」他的最佳女主角,自然投給楊紫瓊。

【相關圖輯】奧斯卡2023八套必睇電影 《奇異女俠玩救宇宙》以外還有這些(點圖放大閱讀):

+ 19

也有女演員表示今年的最佳女主角比較好投,因為姬蒂白蘭芝的演出明顯好過其他人,因此支持她。

投給米雪威廉絲的會員表示她把婚變女性演得絲絲入扣,讓同樣有離婚經驗的自己被深深打動。

男主角方面,《貓王》(Elvis,又譯貓王艾維斯)斯汀畢拿(Austin Butler,又譯奧斯汀巴特勒)、《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)柯林法洛(Colin Farrell)、《鯨》(The Whale,又譯我的鯨魚老爸)班頓費沙(Brendan Fraser,又譯布蘭登費雪)3雄競爭激烈,彼此之間的差距不比楊紫瓊、姬蒂白蘭芝大,使得本屆奧斯卡帝后賽果更受到期待。

延伸閱讀:

妻夫木聰隔12年「日本奧斯卡」奪影帝哭了 安藤櫻示愛老公

大師相互致敬 「配樂大師顏尼歐」菜鳥導演曾吃閉門羹

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】