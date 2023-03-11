奧斯卡會員紛亮票　匿名男星票投楊紫瓊：不想再看到姬蒂白蘭芝

第95屆奧斯卡金像獎將在香港時間周一（13日）上午舉行頒獎典禮。各方最關心的開獎結果，各大媒體近日訪問好幾位有投票資格的會員搶先匿名亮票，由楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once，又譯瞬息全宇宙／媽的多重宇宙／天馬行空）確實是不少人心目中給予第一名的最佳影片得主，但最佳男女主角大戰，仍然戰況膠著，呼聲比較不高的《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）米雪威廉絲（Michelle Williams，又譯蜜雪兒威廉絲）都有支持票。



根據歐美媒體分析，影后之爭仍是《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊和《TÁR》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett，又譯凱特布蘭琪）的對決，匿名受訪的會員投票結果也是她們兩個咬得最緊。

有曾參與過著名好評影集、大片等演出且一直頗獲評論讃賞的某男星，坦言：「真的希望不要再看到姬蒂白蘭芝了。」認為她一貫的冰冷、匠氣，嘲諷道：「她就是那種想要大家都喜歡她同時又維持電影明星地位的人。奇妙的是她和茱迪戴維斯（Judy Davis）都來自澳洲，但茱迪戴維斯演戲就讓人看得很舒服，也不會很刻意想要得到什麼。」他的最佳女主角，自然投給楊紫瓊。

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也有女演員表示今年的最佳女主角比較好投，因為姬蒂白蘭芝的演出明顯好過其他人，因此支持她。

投給米雪威廉絲的會員表示她把婚變女性演得絲絲入扣，讓同樣有離婚經驗的自己被深深打動。

男主角方面，《貓王》（Elvis，又譯貓王艾維斯）斯汀畢拿（Austin Butler，又譯奧斯汀巴特勒）、《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）柯林法洛（Colin Farrell）、《鯨》（The Whale，又譯我的鯨魚老爸）班頓費沙（Brendan Fraser，又譯布蘭登費雪）3雄競爭激烈，彼此之間的差距不比楊紫瓊、姬蒂白蘭芝大，使得本屆奧斯卡帝后賽果更受到期待。

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