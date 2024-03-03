凱特王妃休養到4月？外界擔憂病情　西媒傳她罹患「克隆氏症」

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）1月接受腹部手術，預計休養到4月，但相關資訊有限引發猜測和擔憂。



西班牙「馬卡報」（Marca）2月26日報道，英國白金漢宮已快速否認凱特潛在診出罹癌、術後插管的傳言，卻未提供進一步細節，近期有猜測指，凱特可能罹患克隆氏症（Crohn's disease）。

英國凱特王妃，攝於去年12月。（Source：Gettyimages）

據悉克隆氏症（Crohn's Disease）為一種發炎性腸道疾病，這為凱特復原期間長提供潛在解釋，但此消息未經任何官方證實。英國王室上次正式更新凱特健康近況是在1月29日，表示凱特出院後進展令人滿意。

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馬卡報稱，有傳聞稱凱特已恢復部份在家辦公，2名護理人員正密切關注其健康，但她的健康狀況仍圍繞神祕性；自從2023年聖誕節彌撒以來，就未曾有凱特的照片釋出。

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