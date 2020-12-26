寄情於網絡交友？你可能有情緒問題　6個都市隱性心理問題徵兆

最近，身邊有朋友似乎沒意識到自己的生活已離不開交友軟體，當她發現與這個人聊不下去後，便會果斷地馬上找下一個人填補。表面上看似開朗樂觀，然而實際上卻心情低落的日子，她空虛寂寞的狀況讓筆者感到相當擔心。

這或許是不想讓別人擔心，也或許是認為自己不會生病，不少人會將自己的負面情緒隱藏起來，甚至是忽視這樣的心理變化。這會不會是患上了隱性的心理疾病？精神科醫生指出，與一般人所認知的憂鬱症不同，憂鬱症患者是長期的心情低落，而隱性心理疾病的患者與平常表現並無不同，仍然會微笑，且胃口可能並無特別變化。由於外表看不出異樣，因此假如你有以下特徵出現，代表是時候要留意自己的心理與健康狀況了。

6個都市隱性情緒問題的徵狀▼▼▼

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自我貶低、對身邊的事物漸漸失去興趣，陷進負面思考的漩渦之中……這些看似你我都會遇上的情緒問題，要是一沒注意便會累積成心理疾病，導致身心俱疲。如果有以上隱性心理疾病的特徵，建議你到精神科門診或身心科由專業醫生評估；或是發現身邊的親友發生類似情況，請發揮同理心，並給予尊重與精神上的支持，絕不要輕視隱性的情緒問題。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】