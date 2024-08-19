月經遲到怎辦？4個催經方法超有效　按1穴位只需3日姨媽即刻報到

月經遲到了快一個月該怎麼辦呢？



月事困擾是許多女孩每個月都會遇到的難題，這回小編就特別整理了4招常見催經方法，通通都是中醫師推薦以及網友們親測有用的妙招，現在就快來一起瞧瞧吧！

4招有效催經方法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 制污穴按摩

我們的大拇指上有一個穴道「制污穴」，在中醫學上來說它能幫助消除五臟六腑濁氣，活血養血，對女性月經遲到也很有幫助，定期按摩此穴道，可以促進脾氣血生化的功能，甚至有網友實測用齒梳按摩此穴點100~200下，過沒三天姨媽就準時來報到了。

2. 多吃催經食物

除了催經藥之外，催經食物也能幫助我們喚醒遲到的姨媽，像是桂圓、紅棗、薑茶、黑糖以及木瓜、金槍魚、堅果都是不錯的選擇，這些食物含豐富纖維、蛋白質、維他命C與Omage3，是補給身體營養、補血催經的秘密武器。

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3. 紓壓

有時候壓力太大也很容易導致內分泌失調，進而使得月事遲來，因此想讓姨媽乖乖報到，先學會紓解壓力是相當重要的，無論是透過SPA按摩、冥想、聽音樂、追劇、紓壓道具，只要能緩解焦慮和壓力的舒壓法都能派上用場。

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4. 喝雞湯

最後，這招則是許多PTT、Dcard網友一致大推的妙招「喝雞湯」！因為雞湯中含有豐富的營養，當中的優質蛋白質更能幫助滋補強身，如果月經遲到1~3天的話也可以試著喝雞湯急救看看，但如果超過20天~1個月以上，建議還是到婦產科進行更進一步詳細檢查比較好唷！

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