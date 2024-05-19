葉酸小知識｜營養師解答5大疑問：孕婦、高壓打工仔建議天天攝取

現代人由於飲食過於精緻、複雜，反而更容易缺乏營養素的攝取～也使得如今每位都市人的包裡總有至少五種以上的維他命。但這麼多種營養妳真的有吃懂嗎？



其中，近年最備受關注的「葉酸」，到底是甚麼？真的只是「孕婦的必要補充品」而已嗎？大研生醫營養師專業解答「葉酸」攝取五大正確觀念，除了懷孕週期，上班族更不能缺乏！

葉酸5個小知識（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 葉酸是甚麼？哪些人必須吃？

這麼多營養素，搞得妳我傻傻分不清楚，甚至「葉酸」這讓人有距離感的名字，更使人想遠離～事實上，葉酸（Folic acid）也是維他命B群的一種，又稱為：維他命B9，是蘊藏在天然食物中的水溶性的維他命！而它會被譽為「孕婦的必備營養」，原因在於，葉酸可有助於人體血液中核酸與核蛋白，以及紅血球的形成，進而有效促進胎兒的健康發育與成長。但可能很多人不曉得，不只懷孕前中後需要葉酸，一般人也不能缺乏！營養師補充，由於葉酸能活絡血液中主要成分，並且提升腦袋、情緒的靈活度，因此，像是容易疲勞、壓力大、氣色不佳的上班族，甚至思緒靈活度不足的中高齡族群，都很需要加強攝取！

2. 缺乏者要小心！

那麼妳可能會疑問，若日常缺乏葉酸，身體會出現什麼警訊與徵兆呢？營養師提醒，一般人通常不會「只單獨缺乏葉酸」，當人體葉酸攝取不足時，連帶的其他營養素攝取量也時常出現警訊，如：維他命B6、維他命B12等。然而當體內葉酸不足時，便很容易出現虛弱、疲勞、注意力不集中、情緒不穩定、氣色不佳等症狀，此情況更常見於過度飲酒、飲食習慣不好、吸收不良者！

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3. 日常飲食也能補充

除了透過維他命補充葉酸之外，也可以從日常飲食中加強攝取！營養師分享，像是肉類、海鮮、雞蛋、乳製品，尤其內臟類含量最為豐富；蔬菜類則屬：蘆筍、甘藍、菠菜、芥菜的營養值最高；而水果、堅果、豆類中同樣也都蘊含葉酸。只要養成均衡營養、健康飲食習慣，便可充分補足人體所需葉酸量。

4. 攝取過量有風險？

既然，葉酸在食物中無所不在，甚至對於人體有利無害，是否倍量攝取更好呢？營養師提醒，由於葉酸屬於水溶性營養素，若短期攝取大量，便會經由人體代謝由尿液中排出，雖然不存在「過量攝取的風險」，但除非醫師有特別叮囑，一般人則不建議「單一加量攝取」！大量過度的服用葉酸，反而很容易出現維他命B12、維他命B群等其他營養素的缺乏！

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5. 什麼時間吃最合適？

每一種營養素，屬性、吸收力不同，所需對應的攝取時間也不一樣！針對葉酸，營養師建議，由於其屬水溶性營養素，因此空腹、飯後皆可以補充。但若妳的腸胃較敏感、容易消化不良，於飯後攝取會更合適喔！

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