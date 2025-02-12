日本妹嚟M都照樣每日飲冰水？揭秘生理期毫不避忌飲凍水的秘密

如果你曾經到日本旅遊並用餐，可能注意到一個有趣的現象。



那就是無論春夏秋冬，許多餐廳提供的水幾乎都是冰水。這種「冰水文化」在日本根深蒂固，讓人不禁好奇，日本人為什麼對冰水情有獨鍾？更令人驚訝的是，甚至連日本女生在生理期時，也毫不忌諱喝冰水！今天就讓小編各位一探背後的原因與文化。

日本女生就算嚟M都會照飲冰水，原來冰水係日本人最高規格的招待？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本女生生理期如常喝冰水的秘密（小紅書@FRAME；01製圖）

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從小習慣直接飲用自來水的日本人

日本的自來水品質受到水道局的嚴格控管，因此在日本，自來水是可以直接飲用的。但為什麼日本人更傾向喝冰水而不是常溫水呢？

這其實與自來水管道的特性有關。當自來水在流經管道時，有可能會沾上一些附著物的氣味。這些氣味在水溫較低時會被抑制，讓冰水喝起來相當清爽。不過一旦當水溫升高時，這些氣味就會變得明顯，影響口感。因此，冰水成為日本人飲用自來水時的首選。

冰水是日本最高規格的招待

回溯到日本沒有雪櫃和製冰機的時代，製作冰塊是非常不容易的事。在當時款待貴賓，拿出得來不易的冰水可是最高規格的招待。

在近現代以前的日本，相較於提供常溫水或茶，加入冰塊的水則更代表著主人的重視與誠意。而這項傳統延續至今，因此，即便是在冬天，日本餐廳提供冰水也絕對不是要刻意為難，而是象徵了對客人的尊重與款待。

那日本女生生理期喝冰水沒事嗎？

不少人注意到，很多日本女生即使在生理期也毫不避忌喝冰水，甚至在夏天還會大口吃冰！與此相比，中華文化中，生理期也經常會被提醒「多喝溫水」，這樣的差異是為什麼呢？

這其實與文化背景有關。中華文化中，中醫普遍認為冰水會導致「體寒」或「經脈不順」，進而加重生理期的不適感。然而在日本，其實這樣的觀念並不普及。

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也因此日本人對於飲用冰水是否會影響生理期這一點上，他們普遍的主要看法是認為一切都取決於個人的體質。有些人從小就習慣喝冰水，身體也逐漸適應，因此即使在生理期也不會感到不適。這或許也是為什麼日本女生能在生理期喝冰水甚至吃冰品都毫無影響的原因之一。

選擇適合自己的喝水方式

日本人喝冰水的習慣，背後有著文化、科學與生活習慣的支撐，而生理期是否喝冰水也沒有絕對的對錯。無論你是在生理期，還是日常生活中，最重要的是根據自己的身體狀況來選擇合適的水溫，照顧好自己的健康與舒適感才是最重要的喔！

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