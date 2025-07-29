夏天想瘦身成功必試：黃金牛奶 還可調理經期 附食譜在家可自製

黃金牛奶Golden Milk｜香港女生們越來越注重健康，就連手搖飲也多了許多健康的選擇！近年備受外國女生追捧的「黃金牛奶 Golden Milk」，不僅能止痛、益肝、促進新陳代謝等益處，更有著護膚及通經的功效，火速成為女生們的愛飲之一。而且黃金牛奶製作方式簡單，是人人在家也能自製，一起來看看它更多的好處以及如何製作。



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黃金牛奶經醫生證實擁有甚多益處（FREEPIK）

黃金牛奶經醫生證實擁有甚多益處

如其名，黃金牛奶（Golden Milk）是一款擁有金黃色外表的飲料，當中主要成分-薑黃，有著強大的抗氧化功效，可帶來甚多益處。過往，美國權威醫生Dr. Joseph Mercola曾在他的醫學網上發表文章，指黃金牛奶中薑黃是一種有效抗炎藥物，具超過150種潛在的治療活性，包括抗菌活性以及有效的抗癌特性等等。

黃金牛奶需先製作薑黃糊（FREEPIK）

黃金牛奶所需材料及做法：

黃金牛奶所需材料

1. 1/4杯薑黃粉

2. 1/2茶匙胡椒粒

3. 150ml牛奶

4. 1茶匙蜂蜜

5. 1/2杯熱開水



首先需將1/4杯薑黃粉、1/2杯熱開水、1/2茶匙胡椒粒，加入鍋裡加熱煮成糊狀，期間需不斷攪拌，煮至稠密及呈奶油狀的糊狀物即可。薑黃糊在冷卻後，可保存於罐中約40天。

在製作好薑黃糊後，可準備將150ml牛奶、1茶匙蜂蜜以及1/2杯1/2茶匙胡椒粒。接著將1湯匙的薑黃糊及1茶匙蜂蜜加入150ml牛奶中，把它們攪伴均勻，然後再加些許胡椒作調味。假如你是喜歡濃郁味道的話，可以多加一點薑黃作提味。

薑黃糊在冷卻後，可保存於罐中約40天（FREEPIK）

黃金牛奶好處：有助瘦身及美容

細看黃金牛奶的所需材料，發現都是對身體有益處的。當中主要的薑黃和胡椒，有助提高新陳代謝，以及減少身體油脂堆積，對於瘦身有著大大的幫助。此外還對於美容方面大有益處，其中的薑黃、胡椒和蜂蜜有著強大代謝功效，可提升身體新陳代謝，有效改善膚質和淡化黑色素，是一款功效很多的飲料。

黃金牛奶好處：有助瘦身及美容（FREEPIK）

黃金牛奶好處：調理經期（FREEPIK）

黃金牛奶好處：調理經期

除了瘦身和美容外，黃金牛奶更是女生們健康的好幫手，當中的薑黃素是「類雌激素」的一種，在經期間進食薑黃，它的抗炎止痛效果媲美止痛藥。此外薑黃更有助改善子宮停滯血液，調理月經，使月經經期準時。

黃金牛奶不是人人適合

黃金牛奶的益處有很多，但也部分人士在飲用前要注意，包括懷孕中的女士、正服用抗凝血藥物的人士、患有膽囊疾病的人士及五歲以下的兒童，都不建議喝任何添加薑黃的飲品，或者在飲用前先詢問醫生，以確保自身體健康及安全。