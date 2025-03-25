戒糖都會有糖尿病？日常飲食測患病風險　食「1物」致病率可降15%

下午會嘴饞嗎？甜飲、手搖杯成了不少人的首選，加上鹹酥雞、薯片這類重口味宵夜，成為日常飲食的一部分；這些高糖、高鹽、重口味的選擇，雖然讓味蕾瞬間滿足，卻可能悄悄為健康埋下隱患。



根據台灣衛福部統計，近年糖尿病重回死因第五名，這樣的數字無疑提醒著我們，現代飲食習慣值得被重新檢視，選擇吃什麼，不只是口腹之樂，更可能決定健康的長期走向。

遠離甜品、珍珠奶茶都可能會有糖尿病？多種常見食物亦是致病元兇，食「這3食物」可助降低風險（點擊放大瀏覽）▼▼▼

潛藏日常生活的5大糖尿病致病推手（pexels@Polina Tankilevitch；01製圖）

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甜食不是唯一元凶！這些食物也是糖尿病推手

擁有5.2萬粉絲的減重醫生蕭捷健曾於粉專中指出，許多人以為遠離甜食和含糖飲料就能避免糖尿病，真相卻不止於此！根據研究指出，像是每天多吃一份紅肉，可能讓第二型糖尿病的風險增加10至15%，加工肉品的影響更大，高達20至30%；精緻碳水化合物如白麵包、白米飯，也在不知不覺中推高胰島素阻抗，成為血糖失控的「隱形幫凶」，他也針對六大與糖尿病風險相關的飲食習慣進行深入分享，讓民眾更清楚該如何調整日常飲食。

含糖飲料

每天多喝一杯（約 350 毫升），糖尿病風險增加15至25%。長期愛喝含糖飲料，不僅容易導致血糖波動，還會增加體重上升的風險。



紅肉與加工肉品

每天多吃一份紅肉（如牛排），糖尿病風險增加10至15%。

每天吃加工肉品（如煙肉、香腸、熱狗），風險可能增加20至30%。



精緻碳水化合物與甜食

常吃白麵包、白米飯、餅乾、甜甜圈等，容易導致胰島素阻抗與體重上升。

高糖、低纖維的飲食習慣，會讓糖尿病風險比高纖維、全穀類飲食高出20至30%。



果汁

純果汁糖分高且纖維少，每天多喝一杯，糖尿病風險增加15至20%，蕭捷健建議以整顆水果取代果汁，有助穩定血糖。



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水果

莓果類（如藍莓、草莓）：富含抗氧化成分與膳食纖維，每天攝取半杯可降低糖尿病風險10至15%

蘋果：每天吃一顆，不僅營養豐富，還能將糖尿病風險降低7至10%

高糖水果（如芒果、西瓜）：適量食用影響不大，但過量可能干擾胰島素敏感度，需適當控制



乳製品

每天1至2份低脂或脫脂乳製品，糖尿病風險降低約10至15%；高糖或全脂乳製品，因熱量與脂肪較高，可能減少保護效果。



醫生蕭捷健表示，這些研究顯示，日常飲食選擇與糖尿病風險密切相關，減少含糖飲料、選擇低GI水果，搭配膳食纖維和均衡飲食，都是邁向健康的好方法；餐桌上的每一份選擇，都可能影響未來的健康，別只聚焦在甜食或飲料上，不妨檢視每日飲食，或許會發現更多潛藏的健康隱憂。

小心糖尿病警訊！「三多一少」症狀別忽視

談到糖尿病風險，不只是飲食，生活習慣也扮演了關鍵角色。台灣衛福部提醒，肥胖、缺乏運動、高血壓、高血脂，甚至吸菸、飲酒過量與遺傳，都是糖尿病的危險因子。

糖尿病初期往往沒有明顯症狀，等到出現多吃、多喝、多尿或體重突然下降時，病人通常才發現已經罹患糖尿病。如果血糖長期無法控制，還可能引發心血管疾病、腎臟病等嚴重的合併症；台灣國民健康署署長吳昭軍呼籲，高風險族群應定期進行健康檢查。若發現血糖異常，務必及早求助專業醫生，並透過改善生活型態，有效降低糖尿病與其他慢性病的風險，健康從日常開始，別讓糖尿病成為你的隱形威脅。

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