天氣熱白帶變多要小心　中醫教婦科養生5觀念　1食療茶祛濕減搔癢

天氣濕熱、再加上慣性熬夜與飲食不正常，使得現代都會女性中，高達八成有婦科困擾或私密處不適等問題。



你是否也曾留意到自己「白帶」增多，私密處悶黏、甚至伴隨異味？是否經常煩惱分泌物帶來的潮濕感與衣物殘留問題？小心，這些看似日常的狀況，其實可能透露出潛在健康風險！這次邀請馬光中醫診所羅凱陽醫生解答：日常婦科養生、調理5觀念。

中醫師解答改善白帶增多、變色異味問題必知，婦科養生5觀念，附食療和穴位法改善（點擊放大瀏覽）▼▼▼

中醫教女性白帶調理養生5大觀念（pexels@Cliff Booth；01製圖）

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為什麼女性會分泌「白帶」？

「白帶」是女性常見的私密困擾，但並非所有白帶都是健康警訊。羅凱陽醫生解釋，白帶是女性在月經週期中，體內激素濃度變化，刺激陰道所分泌出的液體，正常情況下多為透明或乳白色、無味。白帶能幫助維持陰道濕潤與酸鹼平衡，若出現顏色、質地或氣味明顯改變，則可能與感染、體質異常或荷爾蒙失調有關，須及時關注。

從白帶狀態看出「健康警訊」

從「白帶」狀態檢視自身婦科健康，是每位女性都應學習的養生觀念。而觀察白帶的變化、及時對症下藥，也能徹底從根本解決私密處困擾，減少反覆就醫成本，也能確實提升性生活品質。以下為羅凱陽醫生分析5大白帶常見健康狀態：

1. 透明色：些微黏稠狀，正常狀態

2. 乳白色：豆渣狀，黏稠，搔癢紅腫破皮等，常見黴菌性陰道炎

3. 灰白色：水狀稀薄，有臭味，搔癢或刺痛，常見細菌性陰道炎

4. 黃綠色：泡沫狀有霉味及腥臭味，發炎發熱，常見滴蟲性陰道炎

5. （非經期）褐色或帶血色：血味，膠質狀或液態，非經期非排卵期有血絲，常見黴漿菌或淋病或癌症相關等疾病



中醫觀點分析「四大體質」對應白帶問題

白帶的顏色、質地變化除了顯示私密處的發炎症狀，也反映個人體質的異常。羅凱陽醫生以中醫觀點分列出五大體質與相對應白帶狀態，提醒女性應隨時觀察分泌物，了解自身體質，才不會吃錯藥補、養錯生。

脾氣虛型

白帶狀態：透明或白色，量多質清

外顯生理狀況：容易疲倦時白帶更多、脹氣、軟便

養生重點：健脾益氣，祛濕為主



腎陽虛型

白帶狀態：透明或白色，清水狀

外顯生理狀況：容易腰痠、夜尿、下腹冷痛、怕冷、手腳冰冷等

養生重點：溫補腎陽，固澀止帶為主



腎陰虛型

白帶狀態：黃色或紅白相兼

外顯生理狀況：陰部搔癢或灼熱感覺，容易潮熱盜汗、口乾舌燥等

養生重點：滋陰降火，清熱止帶為主



肝經濕熱型

白帶狀態：黃綠色或豆腐渣狀

外顯生理狀況：陰道灼熱或搔癢且明顯異味，常見陰道發炎或子宮發炎等，容易出現下腹疼痛、抽痛等

養生重點：治療以清熱利濕止帶，疏肝理氣為主



日常婦科調理搭配「穴位按摩」

掌握了生理狀況的特徵，以及白帶的變化後，除了及時尋求專業醫生的治療，日常婦科、保養技巧也不可忽略。羅凱陽醫生表示，想要舒緩並預防婦科不適、代謝不順暢，甚至濕氣等問題，可以試著從三大穴位按摩做起：

陰廉穴

穴點位置：大腿內側根部，恥骨聯合上緣旁開2寸（3指幅）再下2寸，內收長肌外緣凹陷處

功效：緩解月經不調，白帶或赤白帶下，陰部搔癢，痛經等



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三陰交穴

穴點位置：腳踝內側突起往上4橫指寬處

功效：健脾祛濕，調經疏通氣滯，緩解子宮出血等



婦科五穴

穴點位置：大拇指第一指節外側，每兩分為一穴，合計五穴

功效：緩解月經不調，赤白帶下，痛經等



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改善白帶問題靠「洛神玫瑰茶」

除了透過穴位按摩達到舒緩疼痛、不適感受，並且預防婦科健康問題之外，羅凱陽醫生也很推薦日常搭配養生茶飲：「洛神玫瑰除溼茶」以利祛除體內濕氣、調理代謝與婦科循環，達到改善白帶問題。

洛神玫瑰除溼茶

成分：洛神花數片、玫瑰花數片、陳皮3克、茯苓3克、白朮3克

功效：溫開水沖泡後十分鐘即可以飲用，健脾益氣、疏肝解鬱、祛濕止帶



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