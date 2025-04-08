嚟M腫到眼皮撐唔開？5招消水腫法必學　多食「1顏色食物」最有效

每次生理期一來，感覺整個人瞬間腫成豬頭，輪廓消失得無影無蹤，這是因為體內的雌激素和黃體素正在掀起水腫風暴！



這些荷爾蒙讓多餘的水分留在體內，讓我們的美麗輪廓變得模糊不清。以下就特搜5招消除水腫的飲食秘訣，讓我們不僅能迅速消腫，還能養出一個易瘦的體質！

經期水腫救星5方法，簡單食秘訣，助你保持美麗輪廓（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5大月經期間有效消水腫方法（pexels@Polina Tankilevitch；01製圖）

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1. 補充膳食纖維

膳食纖維是消水腫的得力助手！它能促進腸道蠕動，幫助排出體內多餘的水分和毒素。經期期間，多攝取富含纖維的食物，不僅能讓你遠離便秘煩惱，還能讓水腫問題減少。像是燕麥、全麥麵包和紅薯等食物，都可以有效補充纖維，同時讓你感覺飽足，避免過度飲食。

2. 吃低鹽食物

鹽分過高的飲食是水腫的罪魁禍首之一。過多的鈉會讓身體保留水分，從而加重水腫現象。經期時，選擇低鹽飲食，像是淡味的蔬菜湯、蒸煮的魚肉和無鹽堅果，都是不錯的選擇。降低鹽分攝取，不僅能幫助消腫，還對心血管健康有益哦！

3. 補充鐵質

經期流失的鐵質需要及時補充，否則不僅容易疲倦，還可能造成貧血。鐵質的攝取能幫助提升能量水平，讓身體更有效率地運作，從而減少水腫問題。多吃富含鐵質的食物，如菠菜、紅肉和豆類，不僅能補充鐵質，還能助你保持活力滿滿。

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4. 多喝紅茶

紅茶中含有的茶多酚具有利尿的效果，能幫助排出體內多餘的水分，從而減少水腫現象。每天泡上一杯溫潤的紅茶，不僅能舒緩經期不適，還能讓你整個人神清氣爽。搭配上一點檸檬片，還能增加抗氧化效果呢！

5. 多攝取黑色食物

黑色食物，如黑豆、黑芝麻和黑米，富含花青素和多種礦物質，能有效幫助排除體內多餘水分，有助於維持能量正常代謝。這些食物不僅能消水腫，還能讓你的體質變得更加易瘦，讓你在經期也能保持輕盈狀態，無畏水腫困擾！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】