26歲華裔女神Laufey二封格林美！頒獎台致辭：感謝中國外婆啟蒙

兩年後，她再次拿下格林美（Grammy Award）大獎。在早前落幕的第68屆格萊美獎頒獎典禮上，26歲的冰島華裔音樂人林冰（Laufey）再次成為了全場矚目的焦點。



她憑藉第三張錄音室專輯《A Matter Of Time》再次斬獲第68屆格萊美「最佳傳統流行演唱專輯」獎。這已經是她第二次親吻這座留聲機獎盃了。當晚的她身着柔美浪漫的禮服，依舊保持着那份俏皮的女孩感。

26歲華裔女神林冰（Laufey）再拿格林美獎

在典禮現場，當被問及誰是她心目中最愛的「iconic grammy」（雙關語，意指格萊美偶像或偶像奶奶）時，林冰脱口而出：「老乾媽！」 這種不按常理出牌的幽默感，正是她的魅力所在。

如今的林冰不僅是獎項的寵兒，更是社交媒體上的現象級存在。

在Spotify上，她的月度聽眾已突破2300萬大關，代表作《From the start》收聽量更是驚人地超過10億次；在Instagram上，超過800萬粉絲每天追蹤着她的復古穿搭與生活碎片。

這次的獲獎專輯《A Matter of Time》在美國首周銷量為9.9萬張，成為近十年最暢銷爵士專輯。專業音樂雜誌對她的評價極高。《Rolling Stone》認為她「成功地將現代都市女性的困境置於古典旋律的框架內，給出了一份優雅的解答」 。

站在領獎台上，林冰感謝了家人，特別提到了外婆——中國鋼琴家胡適熙，

她啟蒙了我的音樂生涯，也是我所知道的最端正但美麗的音樂家。

林冰出身於顯赫的音樂世家。外公林耀基是中國著名的小提琴教育大師，被譽為「中國小提琴教育之父」；外婆胡適熙是中央音樂學院知名的聲樂藝術指導；母親林蔚則是冰島國家交響樂團的首位華人首席小提琴家。

林冰憑藉一己之力讓爵士樂在Z世代的耳機中重煥生機，使其重新成為一種屬於年輕人的潮流音樂。或許，她就是下一代流行女王。

格萊美二封 VOGUE金九封面

在第68屆格萊美的舞台上，林冰不再是那個一年前首次登台時會因為緊張而嗓音顫抖的小女孩了。

在MusiCares年度人物晚宴上，她以極其絲滑的爵士風格重新演繹了瑪麗亞·凱莉的經典歌曲《It’s Like That》。她接受採訪時說：

用一種我更熟悉的風格演唱她的歌曲，這真的很酷。這首歌已經成為經典。

在獲獎感言中，她動情地懇請社會不要削減對藝術教育的財政預算，因為她今日的一切皆源於此。

她的獲獎專輯《A Matter Of Time》首日播放量便高達1205萬，首周空降Billboard第四位。專輯中的單曲如《Lover Girl》不僅旋律迷人，其MV更是由她的雙胞胎妹妹Junia親自操刀，創造出一種温柔克制卻又極具生命力的視覺敘事。

林冰的商業價值與時尚影響力同樣在過去一年中迎來了爆發。去年，她登上了極具分量的斯堪的納維亞版《VOGUE》八九月合刊的「金九」封面。來自主流審美的認可，證明了她不僅是音樂圈的黑馬，更是時尚界的復古繆斯。

去年12月，她受邀參加了紐約洛克菲勒中心的聖誕點燈儀式，在現場演唱了歌曲《Santa Baby》。

這個舞台一向是紐約年度最重磅、最受矚目的活動之一，Lady Gaga、黴黴都曾在此演出。林冰在現場表現得極其享受，全然進入了音樂的懷抱。

林冰不僅吸引了年輕一代，連不少演藝界大前輩也是她的忠實擁躉。荷里活著名女星、《慾望都市》主演莎拉·傑西卡·帕克就在社交媒體上公開分享了林冰的歌曲《Snow White》，並坦言這首歌讓她在回紐約的巴士上「哭了一路，哭到顫抖」。

美籍華裔運動員劉美賢也是她的忠實粉絲。在這兩天的冬季奧運會花滑比賽上，劉美賢用林冰的歌曲《Promise》作為參賽樂曲，在這個屬於全世界的大舞台上推廣自己最愛的歌手。

林冰用她那如紅酒般復古、醇厚的歌聲，精準地擊中了不同年齡層受眾內心最柔軟的地方。

跨越半個地球的音樂世家 從北京到雷克雅未克

林冰的音樂基因裏刻着一種「闖」的勁頭，這很大程度上來自於她的母親林蔚。

1964年出生於廣州的林蔚，從小就在父親林耀基的嚴苛指導下學習小提琴，「當年父親每天騎着自行車，來回一個半小時陪我練琴」。

在特殊的時代背景下，父親暫停了對她的指導，讓她順其自然發展，卻反而培養了她的獨立性。她最終憑藉毅力考入中央音樂學院，並在大學期間獲得英國市政廳全額獎學金，赴倫敦深造。

1988年，林蔚放棄了亞洲的舒適生活，隻身前往遙遠且陌生的冰島，加入了冰島國家交響樂團，並定居在雷克雅未克。

懷孕30周時，她還在教堂錄製打擊樂激烈的現代作品，因為音樂聲音十分激烈，肚中胎兒卻沒有動靜，回家後她還特意用琴弓製造噪音測試胎兒的反應，直到孩子有了反應才放心。

正是在這樣一種中西文化交融、充滿冒險精神的環境中，林冰和妹妹Junia出生了。

林冰的童年是浸潤在音樂裏的。父親雖然是冰島人，不從事音樂行業，卻是資深爵士樂迷，家裏常播放Chet Baker、Ella Fitzgerald等爵士大師的作品，林冰從小耳濡目染。

外公林耀基更是她們音樂之路的啟蒙人，他把小提琴當成玩具帶給孫女們玩耍，常常給孩子們哼唱《窈窕淑女》等荷里活經典電影的主題曲，培養了林冰對老歌的熱愛。

她和妹妹在一歲還不會說話時，就能哼唱出電視裏歌曲的和聲。

林蔚在教育上也深受父親「林氏教學法」的影響，講究「內心歌唱率兩手」以及「勻準美」的審美標準。

當她發現林冰嗓音低沉時，並沒有強迫女兒學習自己擅長的小提琴，而是支持她學習大提琴，因為她相信大提琴才是林冰「內心的聲音」。4歲學鋼琴，後來又兼修大提琴，林冰的音樂根基在嚴謹的古典訓練與家庭成員隨性的合奏中逐漸穩固。

愛閲讀，愛citywalk 私底下是半個穿搭博主

作為擁有「一半中國人，一半冰島人」身份的混血兒，林冰的成長道路並非一帆風順。

由於父親工作的原因，她們頻繁往返於冰島、美國和中國之間，講着三種語言，也因此經歷了許多文化認同挑戰。

在北歐的學校裏，很多同學都是金頭髮藍眼睛，而棕色捲髮、長相亞裔的林冰顯得與眾不同，甚至遭到了同學的排斥和嘲諷。

她在歌曲《Letter To My 13 Year Old Self》裏回憶這段日子：「眾人總把你排在最後，念出你在別國的名字，以此取樂。」

幸運的是，林冰足夠努力。18歲的時候她考到了波士頓伯克利音樂學院學習現代音樂，在那裏她見到了更多「和她一樣」的人。他們彼此分享嚴格的家庭規矩，尋找文化的共同點，她終於交到了適合自己的朋友。

支撐她一直前進的，還有最親愛的雙胞胎妹妹Junia。兩人雖然在15歲時因精力有限共同決定放棄鋼琴、專注單一樂器，但Junia一直扮演着林冰「幕後軍師」的角色。

Junia曾考慮過從事金融行業並拿到了高薪錄取，但最終還是回到了姐姐身邊，負責巡演的視覺、服裝與策劃。

在出道專輯裏，林冰寫了一首《Best Friend》給妹妹，她在歌中唱道：

我從來沒有包容過一個人這麼久，也從來沒享受過這麼多歡笑。

私底下的林冰是一位鮮活的「生活藝術家」。她熱愛citywalk，會拉着妹妹在老北京的衚衕裏穿梭，在長城上模仿中國阿姨搞怪拍照。愛喝奶茶的她，還成為了海外霸王茶姬的代言人。

她也是一個不折不扣的穿搭博主，鍾愛Vivetta、Shushutong、Chloe等柔美浪漫的品牌，風格百變。時而優雅迷人，時而復古性感辣妹，時而又酷颯大方。

閲讀也是她生命中不可或缺的部分，她創辦的「The Laufey Book Club」吸引了無數書迷進行線上線下交流。

這種對生活的熱忱，讓她在成名之後依然保持着清醒。正如母親林蔚所言，古典音樂的訓練給了林冰無論在何種環境下都能自洽的能力。

當別人問起她是誰時，她永遠會驕傲地回答：「我是音樂人，而不是歌星。」 這份從骨子裏透出的獨立與自信，或許正是這位90後女孩受到歡迎的終極秘密。

