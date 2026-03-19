奧斯卡｜Jessie Buckley從小鎮姑娘到影后　在女性逆境中創造未來

正是這些在現實泥沼中掙扎過的真實痛感，化作了她表演中最粗糲、最鮮活的底色，也讓她有了足夠的沉澱，去承接住《哈姆尼特》中那份深重而破碎的悲傷。



當頒獎嘉賓念出傑西·巴克利（Jessie Buckley）的名字時，這位憑藉《哈姆尼特》（Hamnet）橫掃頒獎季四大風向標的36歲女演員，雙手長久地捂住臉龐，似乎仍不敢確認眼前的現實。

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這無疑是本屆奧斯卡最毫無爭議、也是最眾望所歸的賽果，但巨大的喜悦依然讓她在座位上激動得難以自持。在與同劇組演員及導演趙婷一一深情擁抱後，她才提着裙襬走向舞台。

她身着一襲特別定製的Chanel禮服，巧妙致敬了1956年格蕾絲·凱利（Grace Kelly）的經典奧斯卡紅毯造型，並以愛爾蘭歷史上首位奧斯卡影后的身份，將自己的名字鐫刻進了影史。

站上最高領獎台的傑西沒有故作矜持，反而在聚光燈下開心得放聲大笑。在影片中，她用極具穿透力的表演刻畫了一位深陷喪子之痛的母親艾格尼絲（Agnes Hathaway）；而在攝影機之外，她也是一位剛剛迎來8個月大嬰兒的新晉母親。

頒獎典禮當天恰逢英國的母親節，她將這座沉甸甸的獎盃獻給了「母親心中那美麗的混亂，那種把你撕開又讓你更堅強重生的愛」，並動情地強調：

我們都來自女性家族，我們在逆境中不斷創造。

同時，她也向台下的導演趙婷致以了最深切的感激：「趙婷，你給了我這個角色，全心信任我去活出它。」

傑西並非一帆風順的天之驕女。早年被心儀的戲劇學校拒之門外後，為了能留在倫敦繼續追夢，她不得不去商店打零工、在夜總會當駐唱歌手謀生。

在最拮据的日子裏，她連買食物和坐地鐵的錢都掏不出，全靠一位偶然結識的陌生人慷慨解囊，才勉強湊齊了房租與學費。

正是這些在現實泥沼中掙扎過的真實痛感，化作了她表演中最粗糲、最鮮活的底色，也讓她有了足夠的沉澱，去承接住《哈姆尼特》中那份深重而破碎的悲傷。

成為艾格尼絲，莎士比亞背後的女人

這部改編自瑪姬·歐法洛（Maggie O'Farrell）2020年同名小說的電影，將視角對準了威廉·莎士比亞（William Shakespeare）的妻子艾格尼絲，講述了他們11歲兒子哈姆尼特的早逝。

在選角階段，曾獲奧斯卡提名的選角導演妮娜·戈德（Nina Gold）推薦了傑西·巴克利，她認為傑西身上的特質都在證明「她就該是艾格尼絲」，導演趙婷很快便同意了這一決定。趙婷明確表示，傑西是她飾演艾格尼絲的第一人選，正如保羅·麥斯卡（Paul Mescal）是飾演莎士比亞的首選一樣。

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在影片的設定中，艾格尼絲是個懂得馴鷹、偽造文書的草藥師，也是與世俗格格不入的「異類」，野性、敏鋭、與自然共生。作為神秘主義者的女兒，她甚至被旁人視為女巫。

面對這樣一個充滿年代感的邊緣人物，傑西放棄了刻板的歷史考究。她曾買過一本名為《如何成為一名都鐸王朝的人》的書，但僅僅看了三頁就把它扔進了火裏。

她不想帶着先入為主的預設去表演，而是選擇花幾個月的時間，憑藉本能從內心深處去感受角色。在她看來，艾格尼絲極度契合自身的軀體，這種存在方式甚至會讓當時的人感到恐懼，「她就像一棵樹」。

在拍攝過程中，趙婷給予了演員極大的空間。她形容自己的核心工作是「創造一個容器」，讓演員在其中感到安全，從而捕捉他們自然流露的真實情感。

於是傑西拋棄了大哭大鬧、嘶吼崩潰的套路化「飆戲」。她的痛苦藏在指尖的顫抖裏，藏在凝視空房間的停頓裏，藏在面對丈夫時欲言又止的沉默裏，藏在深夜獨自走向森林時背影的孤絕裏。

全片最凝練的一幕，發生在她第一次坐在劇場裏觀看《哈姆雷特》首演時。那一瞬間，歷史、文學、天才的盛名，在一位母親的沉默面前都變得輕如鴻毛。

鏡頭定格在傑西的臉上，她沒有流下一滴眼淚，卻讓觀眾清楚地看到，她是怎樣在錯愕與劇痛中，目睹丈夫將他們共同的血肉剝開化作了藝術，達成了一種悲涼的理解與聯結。

《泰晤士報》影評人凱文·馬赫盛讚，巴克利「賦予了這個角色一種自艾米麗·沃森（Emily Watson）在《破浪》以來就未曾見過的、毫無防備的純真」，她的表演「足以載入影史」。

《紐約時報》寫道：「許多集體創傷從未真正得到療愈。有時，你得從側面去接近悲傷，才能理解它；像《哈姆尼特》這樣的電影，能告訴你如何穿越那些黑暗的情感森林。」

這正是巴克利憑藉這個角色大殺四方的根本所在。她不僅還原了一位被遺忘的女性，更用一種極其赤誠的女性敘事，書寫了人類共通的處境——在極致的失去中，生命該如何繼續存在。

從基拉尼到洛杉磯

從最初的演員之路，到站上奧斯卡最佳女主角的頒獎台，傑西用了十八年。

2019年，傑西以HBO劇集《核爆家園》（Chernobyl）正式進入荷里活主流視野。而她首次獲得奧斯卡最佳女配角的提名，是在2022年憑藉《失去的女兒》（The Lost Daughter）。在《失去的女兒》裏，她詮釋年輕版萊達——一位在母職與自我之間割裂的母親。傑西的表演濃烈而內斂，令人印象深刻，為她之後駕馭《哈姆尼特》艾格尼絲一角積累了豐厚的能量。

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如果你試圖定義傑西，你必須去翻閲那本寫在愛爾蘭山丘上的家譜。

傑西出生於愛爾蘭凱里郡基拉尼，在小鎮長大，母親是聲樂老師，父親在當地開酒館。她最初的舞台，就是那個煙霧繚繞的小酒館。她的起點，非常不「荷里活」。

她的早期舞台生涯在倫敦西區錘鍊。2008年，18歲的傑西參加BBC選秀節目《我什麼都願意做》，角逐音樂劇《孤雛淚》（Oliver Twist）南希一角，最終獲得亞軍。然而，這段往事對她來說並不美好。在接受《Vogue》雜誌採訪時，她回憶起當時自己和其他參賽者遭受的身材羞辱，

作為女性，這種物化太不公平了。

她的青年時期也曾伴隨着綿長的痛苦。她經歷過飲食失調與抑鬱症，在後來的採訪裏，傑西坦言，正是對表演的熱愛幫助她度過了那些痛苦與脆弱。

那是一個年輕女性試圖探索身體與自我的階段，正如我們所有人都會經歷的那樣。剛搬到倫敦時，我依然沒能脱離困境......因為我真正想做的是唱歌和演戲，想成為這個行業的一部分，但突然之間，你必須成為某種特定的人。

愛爾蘭的生活底色，賦予了她一種原始的力量感。正如她在《哈姆尼特》中所展現的那樣，她的表演裏藏着大西洋的海風和基拉尼石楠花的韌勁。十八年時間，從愛爾蘭小鎮到倫敦舞台，從英劇配角到荷里活頒獎台，傑西像是一枚被沖刷上岸的珍珠，雖不圓潤，卻耀眼奪目。

愛爾蘭演員近年在荷里活集體崛起——保羅·麥斯卡、巴里·基奧恩（Barry Keoghan）、基裏安·墨菲（Cillian Murphy）……而傑西·巴克利，正是這股浪潮裏最具代表性的一位。從基拉尼到洛杉磯，她並非簡單地「抵達」荷里活中心，而是帶着愛爾蘭的憂鬱與堅韌，悄然置入全球電影版圖的核心。

金像獎之後的餘波

獻給所有在悲傷或愛中迷失的人，請繼續講你們的故事。

當傑西在奧斯卡的璀璨光海中說出這句話時，整個杜比劇院彷彿安靜了一瞬。這句話道破了她所有角色的靈魂，也預示了她加冕之後毅然前行的方向——去更幽暗的深處，打撈更多未被講述的故事。

她的行程表寫滿了探索。未來，她將加入阿莉切·羅爾瓦赫爾的新片《Three Incestuous Sisters》，與達科塔·約翰遜（Dakota Johnson）、西爾莎·羅南（Saoirse Ronan）等人合作。

「作為女性，我們都可能有那種想燒掉一切的瞬間，」傑西曾坦言，「只因找不到能讓自己完整呼吸的空間。」這也解釋了她為何持續選擇與趙婷、吉倫哈爾、阿莉切等女導演合作。在由女性講述的女性故事中，她找到了一種「不受限制，甚至有些危險」的創作自由。

在過去十年裏，荷里活的女性敘事經歷了大女主、超級英雄化，再到如今的「深度複雜化」。傑西所代表的形象，不再是受害者或拯救者，而是一個獨立的、複雜的生命體。本屆頒獎季，傑西以碾壓性姿態包攬金球獎、評論家選擇獎、英國電影學院獎、演員工會獎四大前哨獎，這場勝利本身已成一個文化事件。

傑西的獲獎證明了，全球觀眾似乎已經厭倦平面化的女性形象，轉而尋找那些能投射真實自我的靈魂。

銀幕上的女性，不再需要「被拯救」或「去戰鬥」，只需要「被看見」。

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