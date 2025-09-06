49歲前女主播走訪60個國家　曾7奪金鐘獎　以紀錄片為大自然發聲

對舒夢蘭而言，人生的際遇與變化，既奇妙又深刻動人。關鍵的時間節點，落在2010年底，一切自此悄然改變。



她曾是影劇記者，寫著風花雪月的題材；也是財經記者，訪問不同的企業家，提供豐富的理財資訊；她還是一名主播，以俐落優雅的裝扮，坐在新聞主播臺前播報新聞。舒夢蘭原以為這些就會是她的職場全貌，直到2010年底，一通前往南極大陸採訪的邀約，改變了她的職涯方向。

從排斥到被大自然之美所震攝

「我之前都是採訪人、與人對話，去南極，難不成要我訪問企鵝？我出過三本書，都是教人理財、如何賺錢和花錢，到冰天雪地的南極洲，我要拍什麼、寫什麼？」舒夢蘭坦承，一開始受邀前往南極大陸，她並沒有太多的興趣，甚至心中滿是疑問。

此時，一位前輩告訴她，

「全球有70億人口、登上南極大陸的只有2萬人，妳如果去了，就是那2萬分之1，妳如果去了，會是臺灣媒體的第一家，拍回來的都是獨家新聞。」



獨家兩字，對於記者出身的舒夢蘭有著巨大的吸引力，她眼睛發亮，新聞魂都上來了。

舒夢蘭接下邀約，一路輾轉飛行，最後從南非的開普敦（Cape Town）飛了六小時才抵達南極。一下飛機，零下25度的冷風襲來、眼前一片皚皚白雪的景色，讓舒夢蘭為之震懾，

「從沒看過如此純、淨、美的地方，當下的一切，徹底顛覆我過去的思維，原來還有人類無法掌握的世界，那一刻，我的人生改寫了。」



來自極地的召喚 拍下臺灣新聞媒體未曾見識的獨家畫面

在南極大陸，舒夢蘭和攝影師記錄下日不落的永晝畫面；為了拍攝阿德利企鵝，在冰原上行走八個小時，厚重的防寒雪衣內裡全部溼透；面對冷冽寒風和不見盡頭的冰雪大地，她靠著「這是全臺媒體唯一拍攝到的獨家畫面」信念支撐著。孤寂卻又感動，「那是極地的召喚！」回臺後，影片被剪輯成一小時的《聚焦南極》節目，播出後收視率竟然拿下新聞節目類同時段第一名。

冥冥中，有個聲音告訴我要做不一樣的東西，我做到了，而且要繼續做下去。 舒夢蘭

於是，她透過自己和團隊的觀點，深入地球上鮮少有人類造訪之處，如南極和北極、黃土沙漠、熱帶雨林、險峻高山與壯闊冰川等，一一記錄下這些地點的畫面、聲音。「這15年來，我和攝影師走過七大洲、60多個國家，陸續完成製播超過60部的不同紀錄片。光是南北極我就去了十次，最長一次待了快一個月，多數時間都只有我和攝影兩人同行，無論是工作量、器材負荷、身體狀況、心情的調適等，都是一次次的挑戰。」

自我理想的實踐 卻是家人心中糾結的焦慮

如何克服這些難關？舒夢蘭說：「從規畫到出發，我從沒有把克服兩字放在計畫中。害怕嗎？當然會，只是到了現場，就只有做與不做兩件事。在澳洲大堡礁拍魔鬼魚時，旁邊全都是鯊魚，我還是下水了。我幾乎不會游泳，但必須和藍鯨近距離同游，藍鯨拍打時激起的浪花，就可能把我打昏。在亞馬遜叢林，一週都沒辦法洗澡，衣服乾了又濕、濕了又乾。所有的所有，只能靠著隨身藥品和意志力，去撐完每一趟的錄影，前一刻可能才吐得亂七八糟，吐完後擦乾嘴巴，又得繼續面對鏡頭。」

身心所承受的苦與累，舒夢蘭照單全收，然而，看在媽媽眼中，既是牽腸掛肚，又為女兒深感驕傲的矛盾心情。有一次，舒夢蘭到非洲拍攝動物大遷徙，突然一隻獵豹衝到她面前不到一公尺處，齜牙裂嘴地注視著她，「我想我應該逃不掉了，攝影師全程拍下那個驚險瞬間，我當時心想，這就是意外發生前的最後紀錄吧。幸好，最後獵豹跑了。」這段畫面一刀未剪播出，媽媽看完之後淚崩，「原來女兒的工作是這樣地出生入死。」

母親在撫平情緒後，特地打了通電話給她：「妳是媽媽的寶貝，我自然會擔心妳的安危，但我知道妳有這個使命感，媽媽能做的只有替妳禱告。」舒夢蘭明白母親在她外出工作的期間都無法放鬆，唯有等到她平安返家，才會放下焦慮。但她也很清楚這份工作是對自我挑戰的人生進階，必須勇敢地向前邁進。

冰川不會發聲、北極熊不會說話 只剩影像能為他們喉舌

每一趟行程都不是為了冒險，但過程卻總是驚險。「我從來沒有想過要征服什麼，但大自然征服了我。我無可救藥地愛上自然、荒野和高山。之前我不會爬山，如今已攀爬過五座臺灣百岳，包括玉山雪山、大霸尖山等。我也幾乎不會游泳，卻跳進太平洋海水數十次。自然浩瀚之美，超乎我們的想像。」舒夢蘭讚嘆地說。

至今，她與製作團隊已經榮獲七座金鐘獎的肯定，日前，更完成了片長近兩小時長度的《守護我們的星球》生態紀錄片，舒夢蘭首度以導演的身分，帶領團隊橫跨冰雪荒漠、潛入太平洋深海，遠征115個外景地，以克服嚴酷環境、生存繁衍的82個驚奇物種當作敘事主角，真實呈現南北極宏偉壯麗的自然奇景。最後再透過臺灣科學家的極地研究，用臺灣的視角探討極地暖化與人類生存的未來，試圖喚起世人守護地球環境的力量。

「冰川不會發聲，只有不斷的崩塌；北極熊不會說話，只有因暖化造成食物短缺而餓死。我含著淚拍下這些殘酷且珍貴的畫面，人類在大自然面前十分渺小，面對生態的運行，我們無法因為北極熊沒有食物而丟給牠一塊肉吃。唯一能做的，是將影像紀錄傳播出去，讓大家知道地球的暖化問題何其嚴重，需要刻不容緩的守護。」

舒夢蘭堅定地說，只要還有體力、企業界願意持續挹注資金，她就會一直拍下去，「英國BBC的紀錄片導演大衛·艾登堡（Sir David Frederick Attenborough）已經99歲了，他從26歲開始拍攝自然紀錄片至今仍未停歇，我比他年輕，沒有理由不做下去！」投身自然紀錄片的拍攝工作已逾15年，舒夢蘭滿懷感激地說：「這一輩子沒有白活，這15年是我對自然的承諾，以及與地球的對話。」她與團隊用影像和文字，傳達力量和溫度，將自然的聲音帶到更多人的心中。

【本文獲「人物誌」授權轉載。】