41歲超模Gisele Bündchen台上自信冷艷　台下熱衷推廣環保永續

今年41歲的巴西超模Gisele Bündchen(吉賽兒邦臣),從走秀、創立品牌、寫書到成立家庭,Gisele的正向自信與穿搭風格讓人不愛都難!



世界上充斥著自稱是名模的人,不過只有少數幾個人真正贏得這個頭銜。巴西超模Gisele Bündchen在事業早期稱霸伸展台後便體現了這個封號,她不僅挑戰當時由Kate Moss設下的理想標準,更鼓勵女性展現出自己性感又自信的一面。Gisele至今共拍了141個Vogue封面、曾為頂尖設計師走秀、推出她的個人內衣品牌、寫書等等,她幾乎做到了每位模特兒都想完成的事。她在時尚界的貢獻廣受讚譽,不過她有一個特質往往被人忽略——她最獨一無二的個人風格。沒錯,她的工作確實是要完美地呈現設計師的作品,不過她多年在後台與鏡頭前的經驗也幫助她培養獨特的穿衣風格。

奢華性感的服裝都是Gisele的必備穿搭,下班後她較常穿牛仔褲和寬鬆的毛衣,或是波希米亞風的連身裙;不過若是要出席活動,她會用心打扮。她雖然已經卸下Victoria's Secret的天使翅膀,Gisele還是偏好飄逸空靈、凸顯身材的風格。像是2019年出席Met Gala慈善晚宴時,她穿上一身閃耀粉紅色的低胸Dior高級訂製禮服;或像是同年出席Rosa Cha巴西泳衣品牌洛杉磯店的開幕典禮時,她所穿的亮面金色連身褲。

Gisele的老公——傳奇美式足球四分衛Tom Brady(湯姆布雷迪)——經常與她聯袂出席活動,她也會特別搭配兩人的服裝,因此他們經常會穿同一個色系或花紋。舉例來說:Gisele當初穿Dior粉紅色禮服時,Tom Brady則身穿紫紅色天鵝絨的Tom Ford西裝。甚至在她成為Brady太太之前,她與男友的情侶裝也讓人驚艷。最令人難忘的是她在2005年奧斯卡頒獎典禮時身穿John Galliano設計的Dior禮服,並與當時的男友Leonardo DiCaprio(里安納度狄卡皮奧)攜手走上紅毯。

除了Dior和Versace,Gisele也會混搭使用永續布料和環境友善的服飾。光看她的Instagram就知道她對環境保護的熱情,她尤其熱衷於家鄉巴西的雨林。這樣的價值觀也影響到她選擇的服裝品牌,像是設計師Stella McCartney便佔了很大的版位。Gisele特別喜愛Stella McCartney設計的晚宴服。去年UCLA環境與永續發展研究所(UCLA Institute of Environment and Sustainability)肯定了Gisele15年來的慈善貢獻,她出席Hollywood for Science慈善晚宴接受表揚時,選擇穿上一席大理石白的斗篷禮服。這件禮服優雅、性感並由再生布料打造,可說是代表超模Gisele Bündchen的人生理念。

