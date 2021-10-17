41歲超模Gisele Bündchen台上自信冷艷　台下熱衷推廣環保永續

撰文：VOGUE Taiwan
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今年41歲的巴西超模Gisele Bündchen（吉賽兒邦臣），從走秀、創立品牌、寫書到成立家庭，Gisele的正向自信與穿搭風格讓人不愛都難！

世界上充斥著自稱是名模的人，不過只有少數幾個人真正贏得這個頭銜。巴西超模Gisele Bündchen在事業早期稱霸伸展台後便體現了這個封號，她不僅挑戰當時由Kate Moss設下的理想標準，更鼓勵女性展現出自己性感又自信的一面。Gisele至今共拍了141個Vogue封面、曾為頂尖設計師走秀、推出她的個人內衣品牌、寫書等等，她幾乎做到了每位模特兒都想完成的事。她在時尚界的貢獻廣受讚譽，不過她有一個特質往往被人忽略——她最獨一無二的個人風格。沒錯，她的工作確實是要完美地呈現設計師的作品，不過她多年在後台與鏡頭前的經驗也幫助她培養獨特的穿衣風格。

Gisele Bündchen以實力在模特兒界登上事業巔峰，曾與里安納度﹑Tom Brady在紅地毯上盡放閃光彈，同時她也重視環保，樹立了她獨有的正向自信lifestyle。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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奢華性感的服裝都是Gisele的必備穿搭，下班後她較常穿牛仔褲和寬鬆的毛衣，或是波希米亞風的連身裙；不過若是要出席活動，她會用心打扮。她雖然已經卸下Victoria's Secret的天使翅膀，Gisele還是偏好飄逸空靈、凸顯身材的風格。像是2019年出席Met Gala慈善晚宴時，她穿上一身閃耀粉紅色的低胸Dior高級訂製禮服；或像是同年出席Rosa Cha巴西泳衣品牌洛杉磯店的開幕典禮時，她所穿的亮面金色連身褲。

Gisele的老公——傳奇美式足球四分衛Tom Brady（湯姆布雷迪）——經常與她聯袂出席活動，她也會特別搭配兩人的服裝，因此他們經常會穿同一個色系或花紋。舉例來說：Gisele當初穿Dior粉紅色禮服時，Tom Brady則身穿紫紅色天鵝絨的Tom Ford西裝。甚至在她成為Brady太太之前，她與男友的情侶裝也讓人驚艷。最令人難忘的是她在2005年奧斯卡頒獎典禮時身穿John Galliano設計的Dior禮服，並與當時的男友Leonardo DiCaprio（里安納度狄卡皮奧）攜手走上紅毯。

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除了Dior和Versace，Gisele也會混搭使用永續布料和環境友善的服飾。光看她的Instagram就知道她對環境保護的熱情，她尤其熱衷於家鄉巴西的雨林。這樣的價值觀也影響到她選擇的服裝品牌，像是設計師Stella McCartney便佔了很大的版位。Gisele特別喜愛Stella McCartney設計的晚宴服。去年UCLA環境與永續發展研究所（UCLA Institute of Environment and Sustainability）肯定了Gisele15年來的慈善貢獻，她出席Hollywood for Science慈善晚宴接受表揚時，選擇穿上一席大理石白的斗篷禮服。這件禮服優雅、性感並由再生布料打造，可說是代表超模Gisele Bündchen的人生理念。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：越活越美！巴西超模吉賽兒邦臣Gisele Bündchen 41歲持續綻放自信光彩】

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