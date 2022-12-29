星座大小事｜山羊比天蠍更記仇　EQ極高但耐性都是「扮」？

【星座大小事】山羊座向來給人成熟穩重的感覺，凡事目標為本，以高EQ見稱。面對任何困難環境都能用無比耐性去應對，全憑來自埋藏心底的野心。01TV邀請到神婆辦公室Celia幫我們分析山羊座的性格特點、愛情觀、事業，甚至隱藏的一面。想知？即刻點擊睇片！



淺談基本個性

山羊座又稱摩羯座，屬於土象星座及開創星座，作風相當務實、喜歡穩定地前進，做事上來一板一眼，規規矩矩。他們作風低調並擁有強烈的野心，看得事情都很高很遠，會預先定好一套詳盡計劃，再一步步向上爬。另外，他們期望成為一個受人認可又能贏得別人尊重的位置，因此很多成功人士都是山羊座。

嚴謹務實的山羊座，令人感覺總是難以親近、冷淡，事實上他們非常重視別人眼光，因為自尊心強，絕少向別人求助要求幫忙，面對艱難都咬緊牙關挨下去。

山羊總懂得用具體又務實的能力攀上高峰。 Celia（神婆辦公室）

在愛情中的態度及個性

對於山羊座來說，對不熟的人表現得客客氣氣，而對愈親密的人更變得愈要求嚴格及挑剔，督促著伴侶進步，經常用放大鏡審視對方毛病，這點跟處女座有點相似，偶然會令身邊人有點小崩潰。

普遍山羊座都會認真地看待感情這件事，希望找尋到一個走到結婚階段得對象，剛一起或最初曖昧時山羊座可能表現得冷淡，更由於個性不擅長表達熱情，害怕情感失控而無安全感，為了保護自己避免曝露脆弱，反而顯得較神經質。

偶然會出現山羊的渣男或渣女，如果他們未想穩定下來，沒有視你為長遠發展對象的想法，可能他們看到你身上有利用價值才接近你，因此都會出現渣男、渣女。不過專一又深情的山羊座也不少，就例如山羊座的周杰倫般，他與太太昆凌結婚多年，育有三子女依然恩愛又零緋聞，山羊座絕對不愛被緋聞纏身，是緋聞的絕緣體。

在工作中的態度及表現

山羊座由土星守護，責任、限制、自律都能形容他們工作中的表現，他們喜歡用務實態度去打拼成就及追趕目標，在職場上對自己要求很高。說到喜愛上班的人，山羊座當之無愧，事實上他們是工作狂，若事情要達成一定的目標而需要額外加班，他們都一定盡力而為。原本對自身要求高，升職上位成功率高，當成為上司或老闆 ，對同事或下屬也有一定要求，但略為拘謹、嚴厲，令人吃不消。

艱難環境下都能打拼屬於自己的物質生活。 Celia（神婆辦公室）

不為人知的陰暗面

山羊座給人感到非常有耐性，EQ亦很高，經常以目標為本，他們最渴望是一矢中的，快速準確地命中目標，外表平靜與耐心都是裝出來，內心卻焦急急躁著。

與對宮巨蟹座相反，山羊其實很享受「不被需要」的感覺，雖然有點孤單，但討厭別人總是需要才想到自己，畢竟無條件犧牲奉獻不是山羊所享受的。

平日大家都說天蠍座非常記仇，其實山羊座亦不弱，也許他們當下會任由對方責罵、凌辱，EQ高的他們會忍下來，亦不會立即翻臉，「君子報仇、十年不晚」，卻會記下對方的每一句話，山羊座會做實事並且設下目標努力來證明實力，要對方刮目相看。

***星座命理並非精密科學，內容只供參考！

嘉賓：神婆辦公室 Celia 統籌：葉思雅 美術：鄒嘉寶

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