夏至湯水2022｜夏至消化系統易出問題？附中醫＋蔡卓妍湯水食療

【夏至湯水｜二十四節氣】不知不覺間大半年又過去了，天氣漸漸變得炎熱又常常下雨，心情也免不了變煩躁。而6月21日便會正式踏入夏至，它是二十四節氣之中的第十個節氣，介於芒種和小暑之間，馬上看看有甚麼要特別注意和中醫推薦的湯水食療吧！不少女星也會在夏天多喝湯水進補，想養出如女星般的嫩滑肌膚，一定要參考看看！



在二十四節氣中，夏至與冬至相對，同為陰陽轉化的重要日子。「至」有極的意思，夏至代表著自然界的陽氣升到極至，當日是一年當中日照時間最長的日子，平均氣溫超過28度。所謂夏至一陰生，夏至過後日照時間就會逐漸縮短，不過炎熱的天氣仍然會持續至小暑大暑。

【夏至 - 二十四節氣】夏至代表著自然界的陽氣升發到極至。（unsplash@CHUTTERSNAP）

夏至 - 二十四節氣｜需注意消化系統健康

夏至時天氣炎熱，出汗增多，此時人體的陽氣會趨於身體表面，身體內部尤其是消化系統反而較弱，臨床上腹瀉、嘔吐、胃痛、積滯等等各種消化系統問題明顯增多，所以此時更應避免因天氣炎熱而進食過量生冷食物、凍飲、煎炸、肥膩等，難消化的食物亦應減少，避免增加脾胃負擔，飲食應以清淡及容易消化為宜，亦可適當食用各種瓜類及蔬菜。

【夏至 - 二十四節氣】避免增加脾胃負擔，飲食應以清淡及容易消化為宜，亦可適當食用各種瓜類及蔬菜。（unsplash@Nathan Dumlao）

夏至 - 二十四節氣｜可進行三伏天灸以增強體質

「春夏養陽、秋冬養陰」是傳統中醫的重要養生原則，夏至後逐漸進入三伏天的階段，此時可以借助自然界旺盛的陽氣，進行天灸治療以增強體質，對於鼻敏感、哮喘、腸胃功能失調、容易感冒等虛寒性病症均有療效，建議接受天灸療法前先諮詢中醫師意見，以判斷體質狀態是否適合進行天灸。

【夏至 - 二十四節氣】進行天灸治療以增強體質，對於鼻敏感、哮喘、腸胃功能失調、容易感冒等虛寒性病症均有療效。（unsplash@engin akyurt）

陳宇傑中醫：2大夏至湯水食療推薦

夏至湯水食療推薦｜清心健脾飲

功效：清心健脾，潤肺止渴

2人份量

材料：蓮子5錢、百合5錢、淮山8錢、陳皮2錢、綠豆1両、紅豆1両、冰糖適量

做法：

1. 所有材料洗淨，稍浸泡；

2. 6碗水煮滾，放入所有材料，轉小火煲1小時；

3. 加入冰糖調味即可。



夏至湯水食療推薦｜健脾益氣湯

功效：健脾益氣

2人份量

材料：黨參5錢，雲苓5錢、白朮3錢、陳皮2錢、淮山1両、瘦肉4両

做法：

1. 所有材料洗淨，稍浸泡；

2. 瘦肉汆水，切件備用；

3. 所有材料加清水煮滾，用小火煲1小時；

4. 加鹽調味即可。



蔡卓妍阿Sa同款養生湯水

除了中醫推薦的湯水食療外，女星們也愛喝湯水進補，其中蔡卓妍（阿Sa）也曾分享她常喝的養生湯水。蔡卓妍坦言想保養好皮膚，除了要找到適合自己的護膚品外，更由內到外需要調理好身體，那麼皮膚自然會變好。而蔡卓妍則拍片教大家自制「雪梨湯水」，雪梨湯水同樣可以潤肺清燥、清熱降火、化痰止咳，更能排除毒素，既能美容又可養陰清熱。

【夏至 - 二十四節氣】其中蔡卓妍（阿Sa）曾分享她常喝的養生湯水。（Red@蔡卓妍）

【夏至 - 二十四節氣】蔡卓妍拍片教大家自制「雪梨湯水」，雪梨湯水同樣可以潤肺清燥、清熱降火、化痰止咳，更能排除毒素，既能美容又可養陰清熱。（Red@蔡卓妍）

材料：雪梨、南杏、無花果、陳皮

做法：

1. 把所有材料好好清洗，去掉雪梨的籽而不用去皮，因為它的皮有止核功效，果籽卻會讓湯變酸；

2. 把無花果切半備用；

3. 將所有材料加清水煮滾煲即可飲用；



德善堂註冊中醫師陳宇傑

德善堂註冊中醫師陳宇傑

香港中文大學中醫學理學碩士

香港中文大學中醫學學士

