減肥方法｜瘦不下來怎麼辦？ 台醫授兩招：「8成人都能瘦」

減肥方法｜女生終生職業之一，一定會是減肥瘦身！為了能夠成功減肥瘦身，方法層出不窮，例如網絡流傳的喝水減肥法、減肥菜單、減肥運動等，但這些減肥方法原來都不及「一個方法」來得有效及安全！



減肥絕對令人又愛又恨（《愛·回家之開心速遞》劇照）

減肥絕對令人又愛又恨，相信不少女生都有所共鳴，因為在過程中需要一定的自律及恆心，堅持及犧牲才能夠換取有效的減肥成果。但原來只要你做對了「一件事」，就可以輕鬆減重！還在苦惱減肥方法的女生，不妨參考耳鼻喉專科及營養專科張益豪醫師在社交平台Facebook中的減肥分享！

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耳鼻喉專科、營養專科 張益豪醫師 （Facebook@張益豪醫師）

瘦不下來怎麼辦？ 台醫：「做對方法，8成人都能瘦」

除了女生對於體重相當注重之外，其實肥胖已被世界衛生組織視為一種慢性疾病，對於現代人的夜生活節奏、飲食水平提高，較以往更容易接觸到高鹽、油、糖的食物及小食，例如炸薯條、炸雞腿、漢堡包、糖果等，張益豪醫師坦言亦是導致很多人肥胖的原因。

面對肥胖，不少人都四出尋找方法解決，張益豪醫師指其實有一個秘訣已經可以將體重大幅下降！

就算很多人知道了，卻做不到，但只要你做到了，效果很明顯 張益豪醫師

想要減重的第一步就是控制好吃飯的時間，不要吃太快，張益豪醫師提醒大家吃飯時盡量超過20分鐘。因為當進食時，食物攝取到胃，身體將飽足感傳送到腦部飽足中心約需20分鐘。若果大家以低於10分鐘甚至更快的吃飯速度，即使身體已獲得足夠熱量，大腦仍認為「吃不夠」，就會吃得更多，結果攝取過多營養及能量，令身體儲存不必要的脂肪。

為了瘦身不能過於極端 台醫提醒吃飯時間不能拖延多於一小時

張益豪醫師提出吃飯時間就是減肥關鍵，但若果為了瘦身，極端地將吃飯時間拖延到一個多小時的話，長遠地會對健康造成影響。張醫師分享曾遇過病患過瘦、食量亦很少，診症後發現原來這病患因為吃飯時間很長，可能造成一個錯覺，腦袋發放訊息以為已經到達一定飽足感，造成病患覺得這樣的飯量就夠，結果每況愈下，越吃越少。

瘦身不能過於極端 台醫提醒吃飯時間不能拖延多於一小時！（《我的大叔》劇照）

過瘦常會伴隨營養不均衡、維生素攝取不足的情形，容易導致免疫球蛋白減少，免疫力下降，令身體對病毒、細菌等病原微生物的抵抗力較弱，容易出現感冒、發燒，長遠而言過瘦的女生更有可能出現不育！

台醫提醒除控制好吃飯時間 「細嚼慢嚥」亦是減肥關鍵

台醫提醒「細嚼慢嚥」亦是減肥關鍵（《海街日記》劇照）

除了要控制好吃飯時間之外，張醫師亦指「細嚼慢嚥」是減肥的第二大關鍵點，因為咀嚼本身會花耗身體能量的，另外亦有人因為咀嚼次數多，感覺很累因而減少食量。張醫師提醒道「細嚼慢嚥」的吃飯其實更加能夠吃出食物的風味及味道，更能享受與旁人共聚的吃飯時間，在「細嚼慢嚥」下自然而然養成良好的飲食模式。

資料來源：Facebook@張益豪醫師ｉ感官醫師 𝐱 醫學育兒 𝐱 長高發育 𝐱 營養與免疫