團體辦「勤工儉活」攝影展　邀長者勞工化身攝影師展現生活日常

2020年世界衛生組織（WHO）及聯合國（UN）啟動「聯合國健康老化十年計劃」（2021-2030），希望改善長者生活。可是，香港大部份長者仍然在職，而且有近七成人從事低技術工作，他們面對經濟與屋困難、身體勞損等問題，又如何健康地老去？



香港組織社區協會（SOCO）與理工大學合作，除了向100位長者勞工訪問調查，亦向其中31人指導手機拍攝技巧，讓他們在12個星期內拍下生活日常的人與事，並會將這些相片集合，舉辦《勤工儉活-長者勞工生活誌》展覽，讓其他人看到他們眼中的世界。展覽將於周五起分兩階段於將軍澳廣場及理工大學展出。



香港組織社區協會（SOCO）與理工大學合作，教了31人名長者勞工用手機拍攝的技巧，讓他們在12個星期內拍下生活日常；這些相片最後會被展出，使人可以從他們的視角看世界。（夏家朗攝）

理工大學賦勵慈善基金社會服務青年學者關以杰博士（Crystal）表示，「健康老化」（Healthy Ageing）包括數項指標，如食物及營養、社交及娛樂等。本港有大部份長者仍然在職，他們因為工作關係，容易造成身體勞損；加上工作地方的限制，他們多數會選擇方便食物，如麵包等。不過，他們有些人亦很享受工作，並為仍能工作、可以自力更生而感到自豪。

雖然他們多數從事低技術工作，需要較多體力勞動，但他們在工作中認識到同事，繼而成為朋友，可以展開社交生活。Crystal認為，工作對長者來說是一把雙面刃，一方面幫助他們經濟獨立，另一方面又會帶來健康風險，故關鍵之處是如何取得平衡。

理大學者Crystal（左）表示，本港大部份長者仍然在職，他們因為工作關係，容易造成身體勞損；加上工作地方限制，多數會選擇麵包等方便食物。但有些人亦很享受工作，並為仍能工作、自力更生而感到自豪。（夏家朗攝）

香港社區組織協會幹事吳衞東指，他們曾訪問了100位在職長者，什麼時候會退休，8成回覆是「做到做唔到為止」。他認為其實很悲哀，因為大部份長者都因為現實考慮而未能計劃退休生活，更遑論「健康老化」。另外，他又提出現時長者勞工沒有任何幫助，如在職家庭津貼等，可惜當局兩年以來都沒有任何答覆或行動。

香港社區組織協會又與理工大學合作，邀請了其中31位受訪長者參加攝影課程，指導他們用手機拍攝日常遇見的人和事，然後每天就着理大團隊提出的主題或問題而拍攝，每星期需要交出3張照片。

Crystal表示，這個方法讓長者並非只是研究對象，他們亦可以有主導權，展示他們眼中的世界。她又說，最深刻印象是一位婆婆與身在內地的家人合照，因為到了他們的年紀，原來最大的幸福感來自家人，獨身長者的愉悅則是來自同事及朋友。

SOCO幹事吳衛東（右）指，他們曾訪問了100位在職長者，甚麼時候會退休，8成的答覆是「做到做唔到為止」。（夏家朗攝）

其中一位攝影學員Stephen（66歲），曾在律師樓任師爺十多年，因患鼻咽癌並接受治療後，令記憶力受損而被迫辭辭。他現時主要當餐飲業散工，每月收入僅萬餘元，生活捉襟見肘，但申請了8年公屋仍未能「上樓」，只能與太太及就讀中三的兒子蝸居在唐樓天台屋。對他來說，兒子是其快樂來源，希望趁仍有時間與兒子拍下更多合照。

他指出，現時多了外地勞工，導致人力市場競爭加劇，長者勞工相比之下較遜色，生計大受影響。Stephen表示，因為做散工時數不足，未能符合申請就職津貼，他亦不希望單靠政府資助而申領綜援金過活。反而他不介意加長工時，以增加收入，惟他並無員工福利保障，大多時間都只可以忍氣吞聲，避免與僱主有衝突而失去工作。

74歲清潔女工琼姐患有血壓高及腰痛問題，需要定期覆診，亦要照顧患有柏金遜、行動不便的丈夫。後來因為無法全天候看護丈夫，只好安排他入住安老院。琼姐排了公屋3年，對她和Stephen來說，住屋是最大的經濟負擔，她說：「未有公屋就唔諗退休。」

他們兩人的工作絕不輕鬆，但在訪問過程中未有聽過他們埋怨，或介意到了退休年紀仍要工作，琼姐更表示「工作幾快樂呀」，因為休息時間可以與同事互動聊天。她又指「呢個年紀仲有人請已經好好」至於與SOCO及理大合作，拍攝生活日常，他們認為十分新奇，亦可以當娛樂。

至於展出的圖片由受訪長者勞工拍攝，包括Stephen拍攝了在任職餐廳廚房的照片，可見到地面有不少水迹。他表示，工作時地面很多時滲雜水和油，十分濕滑，即使穿上安全鞋，亦未能完全防滑。另一張則是他在家中做掌上壓的照片，他在細小的家中騰出剛好夠做運動的空間，並由兒子拍下照片。琼姐亦拍了在家中量血壓的照片，另外有一張是她上班時的工作照，由她的同事拍攝。可見她身穿制服，戴着口罩及手套，用地拖清潔地面。

據SOCO資料，65歲以上年長勞工由2011年第一季55400人（佔長者人口6.4%），增長至2024年第二季的229,500人（佔長者人口13.9%），反映年長勞工人數有所增加。他們從31名長者的照片中挑選出部份，並籌備兩場展覽，希望透過展覽，令市民認識及走入長者勞工的生活。

《勤工儉活-長者勞工生活誌》展覽時間及地點

日期: 2024年10月4日（五）至10月8日（二）

時間: 12:00PM - 8:00PM

地點: 將軍澳廣場一樓商場內 (將軍澳唐德街1號) 客戶服務處對出空地

日期: 2024年10月18日（五）至10月21日（一）

時間: 中午12時 - 下午6時

地點: 理工大學CF翼空地